Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove per cometre dos robatoris violents a punta de navalla Girona i comprar amb les targetes sostretes. Els agents també investiguen un menor d’edat per participar en un dels fets comès a la Devesa.

L'arrestat pels agents de la comissaria de Girona és un jove de 19 anys a qui acusen de ser el presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i per sis estafes bancàries lleus. També investiguen a un menor per un dels robatoris i per la totalitat de les estafes lleus.

El primer fet es remunta al 26 d’octubre quan la víctima va ser abordada per dos joves a la zona de la Devesa de Girona. La víctima va rebre una empenta per part d’un ells mentre l’altra l’intimidava amb una navalla. Els dos autors van robar un mòbil i dues targetes bancàries amb què, pocs minuts després van fer compres en tres comerços de la zona per un valor total de 60 euros.

Càmeres de seguretat

Aquest fet va permetre que els investigadors poguessin disposar d’imatges dels presumptes autors enregistrades en càmeres de seguretat que van ajudar en la seva identificació. Els Mossos durant la investigació, van relacionar el detingut amb un segon robatori que es va produir dues setmanes més tard, el 10 de novembre, a la mateixa ciutat, a la zona de Pedret.

En aquesta ocasió, el detingut va actuar sol i va intimidar a la víctima amb una navalla i va la fer caure a terra per poder robar-li una motxilla. Fruit de les indagacions els policies, en relació amb els fets, van detenir el dia 15 de desembre un jove de 19 anys i van identificar un menor.

Segons van comprovar els investigadors, l’arrestat, l’endemà de cometre el robatori acompanyat altra vegada pel menor, van efectuar tres compres amb una targeta que la víctima portava dins de la motxilla sostreta. Les transaccions es van dur a terme en dos bars-restaurants de la ciutat per un valor total de 10,20 euros.

Els policies van poder concloure que el detingut, major d’edat, era el presumpte autor dels dos fets i que el segon menor era un que ja havia participat en el primer robatori i en la comissió de les estafes que es van fer posteriorment als dos robatoris.

El detingut amb antecedents policials va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El menor serà citat davant de la Fiscalia de Menors quan sigui requerit