Ibis inverteix més de dos milions en l’Hotel Nord Gironí i li canviarà de nom

La companyia hotelera Ibis ha començat el procés de reforma de l’Hotel Nord Gironí després d’ultimar la compra de l’establiment. En total, ha invertit entre dos i dos milions i mig d’euros en l’adquisició i les obres de millora de l’establiment, amb l’objectiu de tenir-lo a punt abans de l’estiu. Ara per ara, però, només s’ha pogut començar amb la neteja de l’interior, ja que encara falten alguns tràmits per poder començar amb la remodelació més gran de l’immoble. En tot cas, l’arquitecte municipal de Sarrià de Ter, municipi on està situat, ja s’ha posat en contacte amb els enginyers perquè es comenci amb el projecte «com més aviat millor», detallava l’alcalde, Narcís Fajula.

En aquest sentit, el gerent i soci d’Ibis a Girona, Sergio Incocciati, apunta que l’obra real començarà ben aviat, abans de Nadal. En els últims dies han pogut avançar amb la neteja de l’edifici, que «estava completament destrossat», apuntava Incocciati. L’immoble s’ha anat deteriorant amb el pas del temps i és per això que el gerent no veu clar que es pugui obrir abans de l’estiu. «Hi ha una gran quantitat de feina per fer», afirmava. Tot i aquest gran treball que s’ha de fer, la previsió d’obertura continua sent l’estiu d’aquest any, però això podria canviar. Incocciati també explica que durant l’estiu està tot més aturat pel que fa a obres i, per tant, si no es poden acabar abans, l’obertura ja es produiria durant la tardor de 2023.

La missió de tenir-ho tot enllestit abans de l’estiu serà complicada. A part de dur a terme tot el tractament de l’interior i l’exterior de l’edifici, també s’han de realitzar altres accions. Entre elles, canviar totes les aixetes de les habitacions i instal·lar una nova caldera més sostenible, que s’ha fet malbé amb el temps. A part, també es col·locaran plaques solars.

Aquest serà el tercer establiment que tindrà la companyia al voltant de Girona, ja que també té a la seva propietat els dos hotels situats un al costat de l’altre entre l’Hospital Josep Trueta i el barri de Fontajau, que van obrir el 2009. Un ho fa en categoria Ibis - color vermell- que té dues estrelles i 115 habitacions a la seva disposició. L’altre és un Ibis Budget -color blau-, amb uns preus més econòmics i en forma d’hostal, i té 92 habitacions.

L'establiment tindrà la categoria de l'Ibis Style, la més alta de la companyia, i tindrà entre 3 i 4 estrelles

En canvi, l’Hotel Nord Gironí tindrà una categoria superior, i serà batejat amb un nou nom, encara sense decidir. En un principi, podria tenir la categoria l’Ibis Style - color verd-, la més alta de la companyia, però el gerent explica que estan amb negociacions amb diferents marques que últimament també han posat nom a altres hotels de la franquícia. L’establiment també disposarà d’una quarantena d’habitacions i tindrà entre tres o quatre estrelles. Això també significarà que tindrà un preu una mica més elevat que els dos anteriors, al mateix temps que les habitacions tindran una decoració més original, a diferència de les dues altres categories on les habitacions són més similars.

Una dècada tancat

Situat just al començament del carrer Major, l’Hotel Nord Gironí va tancar el mes de desembre de 2012 després de quaranta anys. El llavors propietari, Francesc Ramió i Vila, va afirmar que el negoci ja no era rendible perquè havia patit l’impacte de la crisi econòmica. A més, també va acusar l’obertura d’altres hotels de la zona. A més a més, també s’hi ha d’afegir que tot el que era la part comercial de Sarrià de Ter es va anar desplaçant, de mica en mica, cap a la part nova del poble.

Tanmateix, el consistori tenia entre cella i cella tornar a obrir aquest establiment. Des que va tancar havia estat un focus de problemes, amb diferents actes vandàlics o robatoris. Un altre dels objectius de l’equip de govern també és impulsar l’activitat al carrer Major. Amb la recent obertura del restaurant A 4 Mans, de la mà dels xefs Edgar Quesada i Àngel Moya, i amb aquest nou hotel que tornarà a funcionar després d’una dècada, sembla que l’han complert.