Rosa Bonillo González (Barcelona, 1939 - Girona, 2008) ja té un espai públic a Girona que li ret homenatge pel seu compromís i la lluita social com a infermeria sindicalista de l’Hospital Josep Trueta durant vint anys. Es tracta d'uns jardins situats al barri de Sant Ponç. Concretament, en la zona entre el camí de la Font de l’Abat, el carrer del Pont de la Barca, l’avinguda de França i el carrer de la Font de la Lluna, que a partir d’ara s’anomenaran Jardins Rosa Bonillo González. Un lloc molt idoni, ja que està situat a tocar del Trueta, on va treballar d’infermera, qui també va lluitar per la millora de les condicions laborals de la professió i de la societat.

L’espai s’ha adequat i s’hi ha col·locat un monòlit amb una placa de ceràmica elaborada per l’artista Núria Efe, ceramista de la Bisbal i amiga de Rosa Bonillo. En la part superior es pot veure una imatge de Bonillo en una de les concentracions que va assistir com a activista. També té una frase de la poeta Maria Mercè Marçal que diu: «A l’atzar agreixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres vegades rebel».

Aquesta tarda, diferents membres del consistori, encapçalats per l’alcaldessa Marta Madrenas i el regidor responsable del Nomenclàtor, Martí Terés, van inaugurar aquest espai verd amb la descoberta de la placa. També hi havia regidors del PSC i de Guanyem Girona i alguns familiars de Bonillo, que no es van voler perdre l’homenatge.

«Dediquem un espai públic de la ciutat a Rosa Bonillo ben a prop de l’Hospital Trueta, precisament per posar en valor que la recordem com a exemple del que ella representa: el treball i l’esforç dels professionals de la salut a favor dels i les pacients, però també a favor de la millora de les condicions laborals d’uns col·lectius que es dediquen a cuidar-nos. La Rosa Bonillo va ser una activista a favor del sistema de salut, i representa la voluntat de millorar i avançar en un dels nostres tresors de l’estat del benestar», afirmava l’alcaldessa, Marta Madrenas.

Un homenatge reclamat

El nom dels jardins va ser una proposta de la CUP i va ser aprovat tant per la Comissió del Nomenclàtor com pel Ple municipal. Precisament, la CUP, juntament amb la família de Bonillo, la junta de personal del Trueta i la Xarxa Dones Girona havien sol·licitat l’any 2018 que el pont de l’avinguda de França fos batejat com a pont Rosa Bonillo, per commemorar els deu anys de la mort de la sindicalista.

Una de les accions que més es recorden de Bonillo, va ser la que va portar a terme l’any 1986. Amb una vaga, va impedir que es reduís un 10% la plantilla de l’hospital Trueta. A partir d’aquest moment, ja es va convertir en referent. A part, va ser una infermera i líder sindical de l’hospital de Girona Doctor Josep Trueta durant 20 anys. Persona de fortes conviccions democràtiques i defensora de la igualtat de gènere, se li reconeix la seva capacitat d’estudiar a fons els temes que li corresponia tractar. Va ser impulsora de la implantació de moltes mesures amb la finalitat d’afavorir les condicions laborals, moltes de les quals relacionades amb l’àmbit de la salut laboral.