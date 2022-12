Cassà de la Selva viu intensament els dies previs a Nadal i aquest cap de setmana celebra la quarta edició del «Fum, Fum, Fum!». En total, s’han organitzat una quarantena d’activitats gratuïtes per a tota la família durant dos dies, que avui ja ha emplenat els carrers del barri vell del poble i la plaça de la Coma.

Tallers, espais de jocs, racons llaminers o diferents espectacles. Actes de tota mena i per a tots els gustos, per més grans i per a més petits. Com el concert «Hip Horns» d'aquest dissabte a la tarda, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, que s'ha estrenat com a nou espai de l’esdeveniment. Tampoc podia faltar el Tió de Nadal, ni la música nadalenca que constantment ha sonat en els diferents espais. Tampoc ha faltat una bona xocolata desfeta amb xurros, per passar el fred, i també els nens i nenes ja han pogut dipositar les seves cartes a la bústia reial, per tal que Melcior, Gaspar i Baltasar compleixin els seus desitjos el pròxim dia de Reis. Una festa familiar nadalenca ha envaït diferents racons del barri vell, amb l’objectiu de dinamitzar aquest sector del poble i que també serveix d’impuls pel comerç local.