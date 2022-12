Girona bull d’activitats per avisar que el Nadal s’apropa

Girona ja respira un ambient nadalenc. El Mercat de Nadal de la plaça Independència fa dies que està en moviment, les llums il·lusionen i embadaleixen, i els més petits ja han començat a alimentar al tió i escriure la carta als Reis, que faran i refaran mil i una vegades abans d’entregar la definitiva. A tot això, s’hi han sumat molts actes diversos que encara fan més viu l’esperit de Nadal. Unes festes que, després de dos anys, les famílies i amics viuran amb més ganes que mai. Això ja es pot començar a veure amb les ganes que té la gent, que avui ha acudit als diferents actes que es feien al llarg del dia.

Per qui encara no ha fet el tió, o encara no l’ha trobat al bosc, diferents barris de Girona han dut a terme diferents tallers. Avui ha estat el torn de Montilivi, Taialà-Germans Sàbat i Santa Eugènia. Per altra banda, el gran Tió es va desplaçant de punta a punta de la ciutat aquests dies, i aquesta tarda ha visitat el barri de la Devesa-Güell. Els nens i nenes no van deixar passar l’oportunitat de fer-lo cagar i es van portar algunes petites joguines per aquest esforç.

I no només s'han fet actes pels més petits de la casa. Els adults també han pogut gaudir d’aquests dies previs de Nadal al llarg del dia. Segurament, el més esperat, ha estat el tret de sortida l’exposició de pessebres que es fa a La Carbonera i que compleix la seva 37a edició. Aquest any compta amb 31 pessebres elaborats per diverses associacions i pessebristes. També ja està en marxa el 33è Concurs de pessebres organitzat per l’Ajuntament, que enguany es fa de forma virtual i els participants poden enviar la seva fotografia fins al 27 de desembre. A part, avuitambé es van poder veure alguns concerts de nadales o treballs manuals per adornar l’arbre de Nadal. Tot està a punt, o gairebé a punt, per celebrar una de les festes més especials de l’any.