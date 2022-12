Guanyem Girona ha presentat aquest matí les deu persones que encapçalaran la llista per les pròximes eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig de 2023. Ja se sabia que Lluc Salellas tornaria a ser l'alcaldable per la ciutat, i que l'acompanyarien Cristina Andreu, com a segona, Amy Sabaly, tercera, Sergi Font, quart. La incògnita era conèixer les sis persones que hi anirien al darrere, en un acte que s'ha celebrat a la plaça Salvador Espriu i que ha acollit unes 150 persones.

Un per un han anat desfilant a l'escenari, per ordre invers. En tot cas, la cinquena de la llista serà la filòloga Queralt Vila, implicada en els moviments educatius a la ciutat. Al seu darrere hi anirà Sergi Cot, bioquímic de formació i que està fortament implicat als moviments ecologistes de la ciutat i el país. La número set serà Gemma Martínez, treballadora social i implicada en el sindicalisme a Girona amb UGT, on és secretària de polítiques socials i igualtat. La segueix Sílvia Aliu, presidenta del gremi de carnissers de Girona i filla i gerent de la carnisseria Can Juandó. Mentrestant, la novena posició de la llista és per Isaac Sánchez, expresident de la Fal·lera Gironina i de la Girona Band a Band, i també ha estat membre de la junta d'Òmnium Gironès. Per últim, el desè serà Xavier Corominas Mainegre, qui va ser alcalde de Salt entre 1991 i 1997.

Lluc Salellas, ha remarcat que «presentem un equip amb passió per la ciutat i que està preparat per agafar el timó de l'Ajuntament des del primer dia». A part, l'alcaldable també sestà convençut «que podem guanyar la ciutat». Per això, «volem una política útil, que aporti solucions als problemes de la gent perquè Girona no es pot permetre quatre anys més d'inacció».