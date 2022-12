Girona planifica la reparació de vint escultures del carrer

L’Ajuntament de Girona ha planificat un calendari, fins l’any 2025, amb l’objectiu que una empresa especialitzada s’encarregui d’executar els treballs de conservació preventiva i restauració d’un conjunt de vint escultures de propietat municipal i ubicades en espais públics de la ciutat. Es considera que l’estat de conservació d’aquestes escultures fa necessari dur a terme aquest tipus de treball amb la finalitat d’eliminar, frenar o reduir les patologies que les afecten seguint els criteris de la conservació preventiva, i en aquells casos que les patologies poden afectar a la integritat de l’escultura, dur a terme els treballs de restauració necessaris. La idea és destinar-hi un màxim de 67.563 euros.

Hi ha tres escultures de Francesc Torres Monsó (Dues falses columnes, A Carles Rahola i Llapis); dues de Joan Oliver Tarrades (Temple enigmàtic i Nen de la tortuga); dues de Rosa Serra (Cossos i formes i Tors de dona) i dues de Josep Bosch Puy «Piculives» (Majordoma de Sant Narcís i Naixement de la vida- arbre) que es faran entre els anys 2023 i 2025. En la que s’ha programat la primera intervenció, Dues columnes falses, situada en el pati interior entre els carrers Migdia, de la Creu i del Cardenal Margarit, s’havia programat per aquest mateix 2022 però s’acabarà fent l’any vinent. Tal com s’explica a la web municipal Art al carrer, «un error de càlcul» a l’edifici va ser la causa que calgués posar dos pilars de ferro, un al costat de l’altre, per mantenir l’estructura de l’edifici. L’arquitecte Josep Maria Pla va dissimular-ho encarregant a l’escultor Francesc Torres Monsó un revestiment de ciment armat que unís les dues columnes i així salvar aquest afegit amb una intervenció artística.

De cares a l’any vinent, a banda d’algunes de les obres dels autors esmentats, n’hi haurà actuacions en un treball de Joan Brossa (A de Cinema) i de Joan Oliver de Bezzi (Creu de terme). Per al 2024, s’ha previst intervenir en escultures de Leonci Quera (Forjat) Gabriel Sáenz Romero (Aelon), Francisco López (A la Constitució) i Ricard Giralt Casadesús (A la Copa). Finalment, de cares al 2025, la planificació inclou escultures de José Noja (Abraçades), Fidel Aguilar (Imploració), Josep Maria Subirachs (A Lluís Companys), Mercè Riba (Homenatge a Irla) i Emília Xargay (Família).

Es preveu que els treballs es facin durant els propers tres anys per màxim 67.563 euros

Fa només uns dies, el regidor de cultura i vicealcalde, Quim Ayats, ja va indicar a aquest diari que estaven tirar endavant accions amb «l’objectiu de mantenir i cuidar l’art urbà, que és patrimoni de la nostra ciutat» i va exposar que considerava «importantíssim fer visibles i donar el merescut reconeixement a les obres i els artistes que les va crear, contribuint, alhora, a apropar la riquesa escultòrica a la ciutadania per tal que les puguin conèixer, valorar-les i tenir-ne cura». De fet, fa poc s’ha intervingut una obra de Josep Bosch Puy «Piculives» (Homenatge a Pau Casals) i una altra de Jaume Plensa (Capsa de llum).

L’Ajuntament de Girona disposa d’un web-catàleg de les escultures en espai públic de Girona que actua com a catàleg i inventari, amb un total de 156 obres disperses en places, carrers i altres indrets de l’espai públic de la ciutat. Aquest inventari consta de 101 escultures -la darrera actualització es va dur a terme l‘any 2013- que són de titularitat municipal i per tant la corporació municipal és responsable de la seva protecció.