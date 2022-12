Un llibre de memòries, l’últim gran tresor d’Enric Mirambell

«Escriure les memòries de la meva vida era un projecte que tenia per quan em jubilés. Però, afortunadament, els primers anys de jubilat varen ser tan plens d’activitats que mai vaig trobar el moment de començar». Aquest és el punt de partida de les memòries d’Enric Mirambell i Belloc, cronista oficial de Girona, que va començar a escriure el maig l’any 2001, amb gairebé 69 anys. Des de llavors i fins a pràcticament el dia de la seva mort, el 6 de març de 2020, es va dedicar a revisar-les i actualitzar-les.

A principi del segle XXI, encara no hi havia l’augede les noves tecnologies. Per això, Mirambell va escriure primer totes aquestes memòries a mà. Més endavant, amb l’arribada dels ordinadors portàtils, la seva família n’hi va regalar un perquè les pogués passar a màquina. Tot guardat gelosament, i com un tresor.

Ara, dos anys més tard de la seva mort, les seves memòries sortiran a la llum. Divendres el saló de Descans del Teatre Municipal de Girona acollirà la presentació del llibre Memòries: Enric Mirambell i Belloc. La seva neta, Clara Renedo i Mirambell, ha estat qui s’ha fet càrrec de l’edició del llibre. Parlant amb la família van creure que era ella qui se n’havia d’ocupar, en estar graduada en filologia clàssica i tenir un doctorat en filologia llatina defensat a París a l’École Nationale des Chartes. Clara Renedo explica que poder editar el llibre de les memòries del seu avi va ser tot un «regal», però també una «responsabilitat».

Tot va començar quan les filles de Mirambell, Remei i Montserrat, el «van empènyer» a recapitular la seva vida i la seva trajectòria i deixar-ho tot per escrit. Tanmateix, sempre deixava clar que «no volia publicar-les mentre visqués». La neta explica que va dir això perquè «no les va considerar mai acabades». De fet, les últimes línies de les memòries deixen un final obert: «Les vacances dels anys 2017, 2018 i 2019 les hem passat a All, a la Cerdanya. També he renovat el carnet de conduir».

El to dels textos és diferent dels articles que publicava al Diari de Girona, on explicava anècdotes o il·lustrava la vida de la ciutat

Tot això, amb gairebé 100 anys de vida, perquè el passat 12 de juliol hagués celebrat el seu centenari. «Era una persona molt activa», destacava Clara Renedo, qui s’ha encarregat després de fer un epíleg per aquestes memòries, amb la finalitat de donar-los un final del tot rodó. Per altra banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha estat qui ha fet el pròleg. Tot i així, el gran protagonista del llibre és Enric Mirambell qui, segons la seva neta, «tenia una memòria prodigiosa» i havia escrit molt i realitzat una gran quantitat de conferències, sense «ser el protagonista». El tema principal en els seus escrits sempre havien estat Girona o algun fet històric. Ell havia quedat sempre en un segon pla i per això la família va animar-lo a escriure aquestes memòries.

Textos inèdits

«No és un recull d’articles seus, són documents inèdits», confirmava Clara Renedo. En aquest sentit, el to és diferent dels articles que feina Mirambell al Diari de Girona, on explicava anècdotes de la seva vida per captar l’atenció del lector, o exemplificava la vida de la ciutat. En les seves memòries, en canvi, ho fa amb un to més íntim i personal i explicant-ho tot fil per randa, amb la memòria prodigiosa que destaca la seva neta.

Unes memòries que comencen amb un prefaci que conta l’origen de la seva família. Pàgines i pàgines relatant diferents parts de la seva vida. Des del «vaig néixer el dimecres 12 de juliol de l’any 1922, al primer pis de la casa número 12 de la plaça del Mercadal», fins a pràcticament la seva mort. També repassant l’impacte que va tenir en la seva vida la Guerra Civil, el seu pas per la Universitat de Barcelona on es va graduar en Filosofia i Lletres, el seu casament el 1951, el naixement dels seus tres fills o la seva jubilació l’any 1987. Part de tot això, està acompanyat amb un recull fotogràfic que intenta il·lustrar les memòries en imatges.

L’arxiver municipal, Joan Boadas, va animar la família a fer la publicació, «no podien quedar en un calaix»

Un cop Enric Mirambell va morir el 6 de març de 2020, la família va decidir donar el seu fons a Girona. Tota aquesta documentació professional roman ara a l’Arxiu Municipal, on es guarden les tasques que va fer com a bibliotecari, arxiver, historiador, docent i cronista oficial de la ciutat de Girona.

La família va explicar a l’arxiver municipal, Joan Boadas, de l’existència de les memòries d’Enric Mirambell i parlant amb ell «va dir que no s’havien de quedar en un calaix», relatava Clara Renedo. La primera idea va ser que aquestes memòries també formessin part del fons que la família donava a Girona, però quan Boadas les va llegir, va creure que eren «prou interessants» per a publicar-se. Com deia la neta de Mirambell, «no són unes memòries de caràcter molt privat i ell s’expressa de forma més lliure que en els articles». Tot això, els va fer pensar que «serien d’interès per a la ciutat». No se n’havia de parlar més, Memòries: Enric Mirambell i Belloc serien una realitat i divendres seran presentades i aquest tresor es podrà compartir amb tothom.