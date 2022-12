Cada tres dies hi ha un atropellament d’un vianant a la província

El dels vianants és un col·lectiu molt dèbil quan circulen per les carreteres i carrers de les poblacions i malauradament sovint es converteixen en víctimes d’accidents de trànsit. Durant tot el 2021 va haver-hi 168 persones que anaven a peu i que van acabar ferides o mortes arran d’un atropellament. Això significa que gairebé cada tres dies hi ha un fet d’aquestes característiques a terres gironines.

El vianant forma part del que s’anomena col·lectius vulnerables. On també hi ha els ciclistes i motoristes. En el cas dels vianants són els més febles ja que una persona quan està caminant pel carrer o en una via interurbana, no compta amb cap altre element de protecció que el seu cos quan és víctima d’un accident, fet pel qual la lesivitat en aquests casos pot ser molt elevada i, fins i tot, pot arribar a perdre’s la vida.

Durant l’any passat, dels 45 morts d’accidents de trànsit, n’hi ha quatre que van ser atropellaments a la xarxa viària, és a dir, en carreteres. Una xifra que enguany ja s’ha igualat, quan estem a pocs dies de tancar l’any 2022. Per frenar la sinistralitat en aquest col·lectiu i la resta

El Gironès, al capdavant

La comarca que concentra més atropellaments és la del Gironès, amb 56. Aquí es veu clarament la diferència entre les vies urbanes i interurbanes. En aquestes últimes es van donar 4 casos mentre que la resta (52) van ser a vials de dins de poblacions. S’ha de dir que la xifra és interior a la de l’any prepandèmic 2019. Llavors es van registrar 109 sinistres viaris d’aquest tipus, cap d’ells en via urbana.

Per sota del Gironès hi ha la comarca de l’Alt Empordà, amb 42 atropellaments a vianants 41 en via urbana i un en interurbana- . Aquí els casos s’ha mantingut força, amb dos fets més que el 2019. Aquestes dades pertanyen a l’Anuari Estadístic fet públic pel Servei Català de Trànsit (SCT). Que mostren que per contra que la zona on es van produir menys accidents d’aquest tipus va ser el Ripollès, amb cinc atropellaments

Pel que fa a la resta de tipologia de víctimes, cal distingir entre el conductor i el passatger. Els conductors van suposar un total de 1.856 víctimes. La major part dels ferits (1.004) corresponen a persones que van resultar afectades quan van tenir l’accident de trànsit en una via interurbana. La resta de víctimes van ser per accidents de via urbana (852). Els passatgers en canvi, suposar 526 víctimes.

Una quarta part en via urbana

Pel que fa a les persones que van perdre la vida l’any passat en un accident de trànsit, n’hi ha 34 que van perdre la vida en accidents de trànsit que van succeir en via interurbana. Quant als sinistres registrats en carrers dels municipis gironins, aquí les dades de l’Anuari mostren que van ser 11 persones les finades. Per tant, prop d’una quarta part del total, que en són 45.

No hi ha cap comarca que no registrés cap mort durant l’any passat, ja sigui en desacatar urbana o interurbana. A destacar que el Gironès va encapçalar el nombre de morts, amb 13 finats -10 en carreteres i tres, en via urbana-. Mentre que la segona posició va ser per l’Alt Empordà, amb un total de 12 víctimes mortals. La major part també a la carretera (8).

L’única comarca que n’hi va haver més en carrers de poblacions és la de la Garrotxa, ja que se n’hi van registrar dues de les tres vícitmes mortals d’accidents de trànsit de l’any 2021. La zona amb menys mortalitat de tot el 2021 va ser el Ripollès, amb una sola víctima mortal. Aquesta va morir en un sinistre viari urbà.