Dotze entitats rebran 2.300 € per la suspensió de les barraques de l’any 2020

Dotze entitats gironines rebran 2.300 euros per no haver pogut muntar la barraca durant les Fires de Sant Narcís de l’any 2020 a conseqüència de les restriccions per fer front a l’expansió de la Covid. L’Ajuntament havia obert una convocatòria per ajudar els col·lectius que havien participat al sorteig per tenir barraca i havien obtingut el dret. En total, disset entitats havien obtingut barraca. Cinc però, no van sol·licitar l’ajut econòmic. De fet, s’havia de justificar la petició amb base a projectes desenvolupats abans del 30 de novembre de 2021 a la ciutat i obertes al conjunt de la ciutadania, segons s’indicava a les condicions.