El gremi dels flequers denuncia que el preu de l'energia complica l'activitat del sector

L’augment del preu de l’energia durant el darrer any ha estat un dels obstacles pels flequers gironins, que s’han vist obligats a aplicar mesures per fer front a les factures. «S’ha incrementat tant el preu de la llum, com del gas i la llenya, i això es nota», explica Àngels Segarra, gerent del Gremi de Flequers Artesans de Girona.

«Alguns flequers han optat per tancar les botigues a les tardes, que és quan hi ha menys volum de venda i de producte per tal d’estalviar energia», relata Segarra. D’altres, amb l’augment del cost energètic han decidit optimitzar la producció. «Abans alguns productors no omplien sempre el forn, ara en cada ús l’omplen al màxim per estalviar», diu el gerent del Gremi de Flequers Artesans de Girona.

De moment, Segarra explica que pràcticament no hi ha tancaments, malgrat que els flequers «s’estan estrenyent el cinturó», tanmateix, la disminució de les vendes i l’elevat cost de l’energia i algunes matèries primeres, que assegura que han arribat a incrementar el seu preu un 60% en el darrer any, compliquen la viabilitat dels negocis. Tot i això, la campanya de Nadal, amb alguns productes típics d’aquesta època de l’any, ajuda al sector econòmicament.

Segarra explica que un dels problemes amb el cost de l’energia és que «no saps a quant et pujarà la factura a final de mes, si seran 1.000, 2.000 o 3.000 euros, per la variació dels preus». «Això suposa que jo no puc afectar directament el preu a les despeses energètiques perquè no sé quant acabaré pagant», afirma.

El gerent del Gremi de Flequers Artesans de Girona diu que han intentat arribar a un acord amb algunes companyies elèctriques per fixar un preu del quilowatt hora, tot i que no ho han aconseguit. «No tenim pes suficient per a aconseguir un acord. El que volem no és pagar menys, volem tenir clar que és el que pagarem», afirma. Davant les dificultats per arribar a un acord, Segarra considera que l’única opció és que tots els establiments del sector alimentari a Catalunya i fins i tot a Espanya es posin d’acord per negociar amb les companyies, malgrat que admet que és conscient de les dificultats de poder assolir-ho.

«Des de juny estem reclamant»

Miguel Santiago Garcia fa 33 anys que treballa al Forn de Pa Lluïsa de Figueres i des de fa gairebé un any n’és el propietari. Ell explica que, sumats als elevats costos de l’energia, té problemes amb la seva companyia elèctrica, Endesa, des del passat mes d’abril. Des de llavors, relata que la companyia elèctrica està fent lectures estimades al seu establiment que estan molt per sobre del consum real. «Ells em deien que no venien a fer la lectura perquè el meu establiment està a un lloc conflictiu de Figueres i deien que havien de venir amb la policia, quan aquí ve el de l’aigua i el del gas i, òbviament, ningú ve amb la policia», relata Santiago.

El passat 10 d’octubre la companyia va canviar-li el comptador «per poder fer la lectura online», explica. Des de llavors diu que no ha rebut cap factura, tanmateix, assegura que fent càlculs amb la lectura real i mirant el consum des que van canviar el comptador, calcula que des d’abril fins ara ha pagat uns 11.600 euros de més.

«Portem des de juny fent reclamacions a la companyia i sempre ens donen llargues i no hi ha cap solució, a totes aquestes reclamacions hem adjuntat les lectures reals, però de moment no tenim resposta», afirma el propietari del forn.

Ell explica que el seu forn és de llenya, i, malgrat que té algunes màquines al seu establiment, les lectures estimades «eren desorbitades, molt per sobre de la real». El propietari ja ha presentat reclamacions a Endesa, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i ara a la Generalitat. «Des de la companyia no donen explicacions o justifiquen que poden fer un any sencer de lectura estimada», assegura.

Aquesta situació ha provocat que el forn arrossegui complicacions econòmiques durant aquests mesos. «Els pocs beneficis que tinc se’ls emporta Endesa», afirma.

«Si la situació segueix així no sé si podré continuar amb el forn, vaig molt just», conclou el propietari del Forn de Pa Lluïsa de Figueres.