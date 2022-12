L'Ajuntament de Girona engega el servei de la Gombola, es tracta d'un cangur gratuït les tardes de dilluns a divendres i està pensat per acollir 12 infants d'entre 3 i 12 anys i prioritzarà famílies vulnerables i monoparentals. El consistori obre la Gombola principalment per a famílies dels barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert del Pla, però asseguren que no tancaran les portes a ningú, sempre que estigui empadronat a Girona. Les famílies que vulguin podran inscriure's a través d'una pàgina web i avisar de quines tardes volen deixar els fills en aquest servei. A més, també hi haurà un servei itinerant que s'activarà en determinades activitats que organitzi l'Ajuntament, com ara una cursa popular o un concert de música.