El Golden Christmas va tancar ahir la seva segona edició i ho va fer comptabilitzant 25.000 visitants, que van passar per aquest mercat nadalenc que va estar obert un total d'onze dies. L'esdeveniment s'ha celebrat al complex Mas Fuster, a Sant Gregori, i ha tingut un volum d'assistents més elevat que el de l'any passat, en la seva primera edició. El 2021 el mercat es va obrir al llarg de 27 dies, el doble que enguany, i hi van acudir 40.000 visitants.

La valoració és «molt positiva», detallava l'organitzadora i creadora de l'esdeveniment, M. Àngels Parés. Per això, també es mostrava «molt contenta» per l'acollida de la gent. «Ens ha vingut a veure tota classe de públic, des de famílies senceres, parelles joves i aquelles persones més grans que tenen els fills ja emancipats», també explicava Parés.

Per l'edició d'aquest any, la Golden Christmas ha triplicat el seu espai lúdic, amb l'objectiu de potneciar la proposta ludicofestiva i educativa. D'aquesta manera, s'han dut a terme activitats de tota mena, com llits elàstics, jocs gegants, un bosc de tions o sortides amb bicicletes. A part, també s'ha innovat amb diferents propostes per a tota la família i pels joves i infants. «Hem gaudit molt veient la il·lusió dels més petits, que s'ho han passat d'allò més bé jugant, compartint experiències i perdent-se en el nostre bosc encantat. La nova zona infantil ha sigut un èxit i ha tingut una molt bona acollida», apuntava Parés.