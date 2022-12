L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) ja ha estrenat les noves instal·lacions ubicades a l’avinguda de França de Girona, al barri de Sant Ponç.

El local es va llogar per traslladar-hi part de l’activitat que es fa a l’hospital Trueta. En definitiva, la idea és que tota la part de recerca que no requereixi vinculació amb l’activitat hospitalària del Trueta s’acabi ubicant a aquest nou espai a l’espera que el nou campus de Salut, que inclourà el nou hospital, acabi sent una realitat.

Actualment, ja hi ha alguns grups de recerca i els serveis de suport i administració de l’Idibgi de Salt, que s’hi han traslladat temporalment a l’espera que acabin les obres de l’edifici del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

Respecte a les obres de la seu de l’Idibgi a Salt, avancen a bon ritme segons afirmen fonts de l’institut de recerca i s’espera que finalitzin el primer trimestre de l’any vinent.

Les oficines de serveis s’estan rehabilitant i se substituiran per laboratoris. D’altra banda, la part administrativa s’ubicarà a una ala nova, que suposarà una extensió de l’edifici actual. Amb aquesta ampliació, l’Idibgi disposarà d’espai per a dos grups que fins ara no en tenien: un de recerca sobre salut mental i, l’altre, sobre imatge mèdica. També estan a l’espera que arribin nous equipaments d’última generació, com una ultracentrífuga, per millorar els aspectes tècnics de la recerca.

La necessitat d’ampliació de les instal·lacions és una evidència de fa temps, sobretot pel creixement exponencial del nombre de treballadors, tant en l’àmbit administratiu com en el de recerca. Segons exposa el centre de recerca en un informe, els espais de la planta baixa d’un dels edificis que l’Idibgi va destinar a espais de laboratori ja són insuficients per a tota l’activitat.