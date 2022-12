Aquest dilluns es farà la desinfecció dels tancats de gossos de Girona, que no estaran habilitats entre les 8 del matí i les 12 h. A la ciutat els gossos s’han de dur sempre lligats, però hi ha espais especialment habilitats per l’esbarjo i el passeig caní on es permet que estiguin solts: aquests són els espais tancats d’ús exclusiu per a l’esbarjo de gossos i els itineraris canins recomanats.

Actualment hi ha cinc espais tancats especialment condicionats perquè els gossos hi juguin, se socialitzin i interactuïn amb altres gossos i amb les persones. En aquests espais, les persones propietàries han de ser respectuosos amb la resta d’usuaris i responsables dels seus animals. Els espais són a la Devesa (2), Mas Masó, Mas Ramada i Parc del Migdia.