L'Espai Gironès considera un gran èxit les dues primeres setmanes de la campanya solidària de Nadal. Durant les dues primeres setmanes ha rebut un total d'uns 3.000 donatius, recaptant, així, més de 3.000 euros que aniran destinats a la Fundació SER.GI. Més concretament, serviran per ajudar a facilitar estudis a joves de més de 16 anys en situació de vulnerabilitat i exclusió. L'organització ha detallat el total de diners recaptats, ja que hi ha gent que fa un donatiu i no participa en el circuit d'inflables. S'hi participa amb la compra tiquet solidari de 2 euros i hi poden participar dues persones. A part, altra gent fa donacions més elevades que aquesta quantitat i al costat d'aquest circuit d'inflables de 32 metres també hi ha un espai on es venen i es poden consumir diferents dolços.

El 2021 es van recaptar uns 10.000 euros i el dia de la presentació de la campanya d'enguany, la dotzena, el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, va afirmar que tant de bo aquest any la quantitat fos més gran. La campanya, apadrinada pel CPA Girona, va començar el passat 1 de desembre, i s'allargarà fins al 5 de gener. L'horari d'obertura del circuit d'inflables serà de les 11h fins a les 14h i de les 16h fins a les 20h, exceptuant el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, que serà d'11h a 18h.