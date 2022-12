Les tarifes dels taxis de la ciutat de Girona continuen essent de les més cares de l’Estat. Un estudi recent de FACUA-Consumidors en Acció ha comparat els preus del servei de 57 ciutats espanyoles. L’anàlisi té en compte diferents conceptes com la baixada de bandera, les tarifes diürnes i nocturnes, el preu per quilòmetre o la «carrera mínima». No és el primer cop que la capital gironina se situa a la part alta dels preus d’un servei públic ni, concretament, dels taxis.

Segons l’informe, Tarragona i Sant Sebastià són les ciutats on el taxi és més car i Las Palmas de Gran Canaria, els més barats. Madrid, Vitòria, Badajoz, Terol, Lleida, Sòria, Girona i Pamplona també estan a la part alta de les capitals amb unes tarifes més elevades. Si s’analitza exclusivament Girona, el servei de taxi a la ciutat té un preu de baixada de bandera de 2,40 euros en horari diürn i 4,70 euros en horari nocturn quan les mitjanes estatals són d'1,99 euros i 2,67 euros respectivament. Pel que fa a la tarifa de dia per un quilòmetre, a Girona es cobra 1,03 euros mentre que la mitjana estatal és de 0,96 euros. La «carrera mínima» a la ciutat de Girona es paga a 2,40 euros, mentre que la mitjana estatal queda fixada en 3,58 euros.