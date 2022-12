La Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter ha participat en la iniciativa solidària de CaixaBank ‘L’Arbre dels Somnis’, que té com a objectiu garantir que 279 nens i nenes de Girona que viuen en situació de vulnerabilitat puguin tenir un regal aquestes festes.

D’aquesta manera, usuaris de Fundació Els Joncs es van encarregar personalment de comprar els regals de quatre infants beneficiaris de la iniciativa. Ahir, en l’acte de lliurament a l’oficina de Sarrià de Ter, van assegurar que els ha agradat «molt» ajudar als altres, igual que ho fan amb ells «en moltes ocasions». Des del passat 21 de novembre, totes les oficines de l’entitat financera disposen de les cartes escrites pels infants de fins a 12 anys. Es tracta de menors en situació de vulnerabilitat que, pels escassos recursos econòmics de què disposen les seves respectives famílies, probablement no podrien obrir cap regal durant les festes nadalenques. La col·laboració és oberta. Així, qualsevol persona que vulgui participar en la iniciativa pot dirigir-se a una oficina de CaixaBank on se li assignarà una d’aquestes cartes per a contribuir a fer realitat les il·lusions dels més petits.

‘L’Arbre dels Somnis’ és una iniciativa impulsada per CaixaBank que compta amb la col·laboració de 101 entitats socials de Catalunya vinculades a la lluita contra la pobresa infantil. Arreu de l’Estat espanyol, la iniciativa ha involucrat a un total de 466 entitats socials i a més de 250 empreses. Aquesta és la cinquena edició de ‘L’Arbre dels Somnis’, i la previsió és atendre les peticions de 27.000 cartes. Segons assegura l’entitat a través d’un comunicat, aquesta xifra «implica superar el rècord de beneficiaris de la iniciativa» al llarg de la seva història. Des de la posada en marxa de la campanya al 2018, CaixaBank ha aconseguit ajudar a complir gairebé 100.000 desitjos de nens i nenes en risc de pobresa i exclusió social.