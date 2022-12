Deu mesos després de l’inici de la guerra a Ucraïna, el fred i les mancances en la vida diària estan provocant que moltes persones es trobin en una situació que no podien ni imaginar quan fa un any celebraven el Nadal a casa. Els darrers atacs russos contra importants infraestructures energètiques estan provocant que els habitants de moltes ciutats ucraïneses hagin de viure sense electricitat ni calefacció. Per ajudar ni que sigui una mica a pal·liar aquesta situació, l’Església Elim Girona, present en moltes campanyes solidàries tant a nivell de la província com a nivell internacional, va enviar una vintena de generadors elèctrics usats a Ucraïna que diverses esglésies d’aquest país distribuiran entre els més necessitats.

L’església evangèlica ha engegat una campanya de donacions que ha comptat amb la col·laboració dels Bombers, que han venut calendaris solidaris, per poder afrontar les despeses de la compra dels generadors (que han pogut adquirir a un preu més baix del que es paga al mercat gràcies a la col·laboració d’una empresa de la demarcació) i de l’enviament dels mateixos per carretera. L’Esgésia Elim Girona ja va enviar fa uns mesos una gran quantitat d’ajuda humanitària a Ucraïna i està donant suport activament als refugiats d’aquest país que han arribat a la demarcació, així com pensa seguir col·laborant en el futur, fet pel qual mantindrà la campanya de donacions.