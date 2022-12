Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor amb el permís retirat que circulava a 224 km/h per l'autopista AP-7 a Sant Julià de Ramis (Gironès). Els fets van passar la nit del 29 de novembre, però l'infractor va aconseguir burlar les patrulles de Trànsit i va fugir. La policia, però, a partir de la matrícula del seu vehicle, va anar estirant el fil fins a aconseguir localitzar-lo i denunciar-lo. És un home de 30 anys, amb antecedents, veí de Girona. Se l'acusa de dos delictes contra la seguretat viària. El primer, per circular amb una velocitat penalment punible (de fet, gairebé el doble de la permesa a l'autopista). I el segon, per conduir després que un jutjat li retirés el permís per haver-se quedat sense punts.

Segons informen els Mossos, els fets van passar la nit del 29 de novembre. Cap a dos quarts d'onze, un cotxe va passar rabent per davant d'un radar que els Mossos havien muntat a l'altura del quilòmetre 50 de l'autopista AP-7. L'infractor, que circulava amb un cotxe que tenia plaques de matrícula estrangeres, anava en sentit Barcelona i conduïa a 224 km/h. És a dir, gairebé el doble de la permesa a l'autopista. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van activar patrulles per intentar aturar-lo, però el conductor va aconseguir fugir i fer-se fonedís. La policia va obrir una investigació, que va portar el grup de Recerca i Documentació de Trànsit dels Mossos, i va comprovar com aquell cotxe ja constava a la seva base de dades. Precisament, per un altre il·lícit de trànsit comès ara fa sis anys a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). A partir d'aquí, els Mossos van enviar les diligències del cas al jutjat i van començar a estirar el fil per localitzar el conductor. La investigació va permetre localitzar-lo divendres de la setmana passada. Es tracta d'un home de 30 anys, que viu a Girona, a qui ja li consten antecedents, i que té el carnet retirat per ordre judicial (de fet, des del 2018 havia perdut tots els punts). Els Mossos d'Esquadra han denunciat l'infractor per dos delictes contra la seguretat viària. El primer, per conduir a una velocitat penalment punible. I el segon, per fer-ho sense tenir el permís vigent. L'home haurà d'anar a declarar ara davant del jutjat que instrueix el cas quan se'l citi.