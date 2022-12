Els lavabos del pavelló municipal de Vilablareix passen a ser inclusius. La nova retolació pretén oferir espais més respectuosos amb totes les persones.

La nova retolació ja s’ha instal·lat als lavabos del hall del pavelló municipal per fer-los inclusius. Ara no hi ha distinció per sexe, a ambdós serveis s’hi ha instal·lat canviadors per a infants i són aptes per a persones amb mobilitat reduïda.

“S’han fet lavabos inclusius per ser respectuosos amb la diversitat de gènere. També és una manera de conscienciar a la ciutadania” explica l’alcaldessa de Vilablareix i regidora d’igualtat, Maite Tixis.

Els primers lavabos del poble que van passar a ser inclusius van ser els de la piscina municipal. Aquest any s’han fet els canvis en el pavelló i la intenció és fer-ho progressivament en tots els equipaments municipals.