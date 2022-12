La gratuïtat dels autobusos arriba fins als setze anys a l’àrea urbana de Girona

Els joves de fins a setze anys de l’àrea urbana de Girona podran viatjar gratuïtament a partir de meitat de l’any vinent. Això ho va aprovar aquest dilluns l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona. Segons l’organisme supramunicipal que abarca poblacions de les comarques del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva, el canvi "es farà efectiu durant el primer semestre de 2023". La targeta permet fer un nombre il·limitat de viatges en la zona tarifària on resideix el menor. L’ATM de Barcelona ja va reconvertir la T-12 en T-16 fa uns anys i ara ho han aprovat les ATM de les altres tres demarcacions.

A Girona, Transports Municipals del Gironès (TMG) estava treballant per implantar aquesta mesura i aprova-la al ple del mes de gener a l’Ajuntament, però ja no caldrà, en assumir-ho l’ATM, segons ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.

T-Jove: entre 17 i 30 anys

També es va acordar posar en marxa la T-Jove als sistemes tarifaris de Girona, Lleida i Tarragona. El títol serà vàlid per a persones d’entre 17 i 30 anys i permetrà un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els modes de transports integrats al sistema tarifari, amb una tarifa reduïda. Tindrà una validesa de 90 dies. Es preveu que el títol estigui operatiu "durant el primer semestre de 2023". Cada ATM tindrà la seva pròpia T-Jove. És a dir, només serà valida per la seva zona.

A més a més, els consells d’administració de les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) van decidir, per tercer any consecutiu i a proposta del Departament de Territori, la congelació dels preus dels títols de transport públic per a l’any 2023.

Es tracta d’una mesura que té per objectiu principal "fomentar l’ús del transport públic, fer front a la crisi econòmica i assolir la descarbonització de la mobilitat", segons ha informat el govern català.

Pendents del descompte estatal

Finalment, les ATM de Girona, Lleida i Tarragona van aprovar, en les reunions de dilluns, tornar a aplicar el 20% de descompte en les tarifes en cas que l’Estat prorrogui, durant el 2023, la reducció del 30% en el transport urbà i interurbà, vigent des del setembre. D’aquesta manera, les persones usuàries continuarien tenint un descompte del 50% en els títols integrats més recurrents.

Mentrestant, l’Ajuntament de Girona està treballant en diferents mesures per poder-les aprovar, inicialment, al ple municipal ordinari corresponent al mes de gener. Tot plegat desembocarà amb la modificació de l’ordenança de mobilitat. La regidora de mobilitat, Marta Sureda, ha exposat que l’objectiu dels canvis és "incrementar l’ús del transport públic per les persones d’entre tretze i 25 anys de la ciutat de Girona, per tal de crear l’hàbit en l’ús del transport públic i fidelitzar aquest tipus de transport quan els joves passin a l’edat adulta".

17 i 18 anys: Girocleta gratis

Una de les mesures serà la gratuïtat en l’abonament anual de la girocleta a les persones usuàries de 17 i 18 anys empadronades a Girona. Des d’aquest 2022 el servei gratuït ja s’ofereix als joves de 16 anys. Una altra acció amb la qual s’estava treballant, però que en aquest cas ja no es portarà a debat al ple municipal perquè la tira endavant l’ATM, era la de concedir la gratuïtat del servei de bus al jovent d’entre 13 i 16 anys resident a Girona. Ara és fins als 12 anys.

Una altra altra modificació que es vol tirar endavant és la reducció a la meitat del preu del transport públic urbà amb autobús pel jovent d’entre 19 i 25 anys ambdós inclosos, de 0,4 euros/viatge a 0,2 euros/viatge. Finalment, es vol incloure tots els casals d’estiu, sense que es generi cap possible dubte, en la utilització de la targeta Bus 12 Educació.