El PSC ha demanat una estratègia a l’equip de govern perquè els visitants que arriben a Girona en bus tinguin facilitat per accedir al centre de la ciutat. El transport arriba lluny del Barri Vell. Ho fa a Fontajau -abans també a Pedret- i a causa d’això els visitants es troben «a una distància molt important del centre», declara la portaveu socialista, Sílvia Paneque. A causa d’això, «la Rambla perd empenta i pateix cada vegada més dificultats», continua explicant, ja hi ha «negocis al límiti i altres que expressen que aquests dies estan notant que no arriben a fer el calaix que seria raonable fer en aquestes dates».

La formació també apunta que la patronal del transport ASETRANS ja va demanar al consistori poder comptar amb diferents punts arreu de la ciutat on deixar els turistes. Tanmateix, lamenta que s’han «ignorat les peticions dels empresaris del transport» i això «ha acabat per repercutir en el nombre d’autobusos que arriben a la ciutat». En aquest cas, moltes de les rutes que arriben a Girona ho fan per temps limitat. Arribant a Fontajau, els visitants ja no arriba a la Rambla i als seus voltants perquè «queden fora de la ruta» i estan «més enllà de la Catedral», detalla Paneque. Per això, demana una «elaborar una estratègia que tingui en compte els interessos dels comerciants de la zona» i acaba declarant que «si ens trobem que la Rambla no funciona, difícilment podrem traslladar ni als visitants ni als gironins una imatge de ciutat comercial vital i amb una bona oferta».