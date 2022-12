Com cada any, els Reis d'Orient arribaran a Girona creant una gran expectativa, especialment entre la mainada. Per la cavalcada del pròxim 5 de gener, l'organització, que porten a terme els Manaies des de 1956, ha apostat per donar continuïtat al mateix recorregut que l'última vegada, de 2,3 quilòmetres. Aquest, començarà al Camp de Mart, al Parc de la Devesa, i finalitzarà a La Copa. La gran novetat, però, serà que Ses Majestats faran un tram de l'itinerari amb carrossa a pedals, fins a arribar a Plaça Catalunya. Un cop allà, enfilaran el carrer de Sant Clara per fer l'últim tros, d'uns 900 metres, caminant, per ser més pròxims a la gent.