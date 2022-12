La Universitat de Girona (UdG), a través de la Facultat d’Educació i Psicologia, i l’Ajuntament de Sant Gregori han formalitzat l’acord per a la creació de la Càtedra Moviment i Llenguatges amb l’objectiu d’estudiar i difondre projectes basats en la consolidació d’un nou model de llenguatge que integri el cos i el moviment.La Càtedra se centra en la necessitat de desenvolupar la competència motriu a l’escola i el seu ecosistema (famílies, amics i entorn social) com a element clau per activar les competències associades al desenvolupament sostenible, la creativitat, la dansa i totes les arts, la cooperació i el treball emocional.

Segons la investigadora i directora de la Càtedra, Dolors Cañabate, es pretén “teixir lligams amb els actors i els agents implicats en l’educació formal i no formal vinculats a la vila de Sant Gregori, la Vall de Llémena i tot el territori lligat a la UdG”.

Per al rector, Quim Salvi, aquesta Càtedra “esdevindrà un centre de referència a l’entorn del moviment i la dansa com a llenguatge bàsic per al desenvolupament integral de les persones, per a finalitats educatives, culturals i de salut i benestar”. Així mateix, posa en valor “una nova connexió institucional”, amb l’Ajuntament de Sant Gregori, per fer “més gran” la xarxa de càtedres repartides per la demarcació i que “ja quasi són 50”.

Per la seva banda, Joaquim Roca, alcalde de Sant Gregori, apunta que amb aquest acord es posa de manifest que “la UdG no és només la universitat de la ciutat de Girona sinó que és de tot el territori”, i es mostra molt satisfet que Sant Gregori i la Vall de Llémena se sumin a un “projecte innovador orientat, en últim terme, a la millora de la salut i el benestar dels individus a partir del moviment”.

La importància del moviment com a recurs educatiu

L’educació física reuneix les característiques necessàries per ser un bon recurs educatiu on el moviment i el llenguatge esdevenen els instruments imprescindibles per a un bon desenvolupament de capacitats en l’edat escolar que han de servir per a la vida adulta. D’una banda, es reconeix que el moviment és un llenguatge efectiu com ho poden ser el musical, el científic o el matemàtic, i de l’altra, a partir del moviment, es poden generar projectes interdisciplinaris que responen a les necessitats de les nenes i els nens a l’escola del segle XXI.

Així doncs, la Càtedra impulsarà estratègies pedagògiques per fomentar l'aprenentatge científic i la innovació, promovent l'autonomia i la creativitat; investigarà i reflexionarà a l’entorn dels llenguatges a través del moviment com espai fonamental per a l'aprenentatge i el creixement de la persona; promourà la recerca i la transferència; elaborarà articles d’impacte internacional; i establirà convenis amb les escoles per tal de fer formació a docents i alumnes a través de la col·laboració de professionals (ballarins i coreògrafs) i pedagogs de la dansa.