Busquen un veí de Quart de 77 anys desaparegut des de fa 15 dies.

La família va presentar la denúncia el dissabte passat -17 de desembre- als Mossos d'Esquadra perquè no en sabien res. L'últim dia que n'havien tingut notícies és el 8 de desembre.

Els Mossos d'Esquadra han difós les seves característiques per trobar-lo a través de les seves xarxes socials i apel·len a la col·laboració ciutadana.

En Josep va desaparèixer el 8 de desembre a Quart. Ajuda'ns a trobar-lo



Josep desapareció el 8 de diciembre en Quart. Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/XNmbt529oe — Mossos (@mossos) 22 de diciembre de 2022

El desaparegut es diu Josep i viu a Quart. Es tracta d'un home que fa 1,78 metres d'altura, porta el cabell afaitat i té els ulls marrons. Com a tret a destacar, a l'orella esquerra hi porta tres arracades amb brillants.

Els Mossos d'Esquadra estan fent tasques d'investigació per localitzar-lo i de moment, no hi ha una recerca sobre el terreny.