La Policia Municipal de Girona va detenir ahir a la tarda un jove de 18 anys per robar a l’interior d’un domicili del carrer del Marquès de Caldes de Montbui, al barri de Pla de Palau – Sant Pau. La detenció es va produir després que l’acusat, juntament amb una altra persona que s’està cercant, entressin a robar joies a dins d’un pis.

Al voltant de les 18.30 h, la centraleta de la policia va rebre una trucada que alertava d’un intent de robatori a un domicili. Una patrulla es va aproximar a la zona i, un cop al lloc, va observar que dues persones intentaven sortir del domicili especificat. Anaven vestides amb colors foscos i coincidien amb la descripció que els havien facilitat prèviament.

En veure els agents, els presumptes autors del robatori van fugir per una finestra del bloc de pisos i es van dirigir cap al carrer del Migdia. Durant la persecució van deixar a terra una bossa, la qual va ser reconeguda posteriorment per la propietària del pis com a seva. En el seu interior hi havia caixes i joies.

La patrulla va facilitar la descripció dels dos presumptes autors del robatori a la resta d’unitats de la policia. Durant la recerca, agents no uniformats van localitzar a un d’ells i el van detenir per un delicte de robatori a l’interior de domicili. També està acusat per resistència i desobediència als agents de l’autoritat.