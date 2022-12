Victor Cabo Baró ha estat el guanyador del Concurs de Fotografia Solidària 2022 que organitza l'Ajuntament de Girona. La imatge, titulada «Un nou assassinat», té la intenció de denunciar l'apartheid que viu el poble palestí. Es tracta d’una imatge realitzada des de dins de l'escena, de prop, a primera línia. Intenta situar l'espectador/a en l'escena, en el funeral de l'Amjat, el qual ha estat assassinat en una manifestació. La imatge presenta el dolor d'homes i dones per separat, cadascú amb el seu rol diferenciat. Té per objectiu generar empatia amb el que poden estar sentint aquestes persones, amics, familiars, pares i mares dels joves assassinats.

«Vaig anar sol a Palestina aquest estiu mogut per iniciar-me en el fotoperiodisme de conflicte i amb l'objectiu de documentar i denunciar, les dues ‘d’ amb les quals m'agrada treballar, els crims de guerra que es porten succeint des de fa 74 anys. Vaig entrar a Israel infiltrat com un turista qualsevol i un cop a dins em vaig reunir amb un grup d'activistes palestins amb els quals vam estar treballant junts durant un mes i mig. L'experiència és fotuda, ja que he vist el dolor més extrem que pot patir algú, les imatges i situacions més horroroses que un es pot imaginar, i la impunitat total amb què operen. S'està aconseguint l'objectiu plantejat: explicar fora dels murs com s'està executant un apartheid en ple 2022, ser una finestra oberta al món per al poble palestí», assegurava el guardonat.

Aquest any el Concurs de Fotografia Solidària ha tingut divuit participants, arribant a la seva 21a edició. L'objectiu del certamen és sensibilitzar la ciutadania sobre temàtiques relacionades amb la cooperació al desenvolupament.