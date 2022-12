L'incendi dels llums de Nadal d'un pis de Girona va deixar ahir a la nit un ferit.

L'afectat però no va ser de gravetat, ja que va patir una molt lleu intoxicació per inhalació de fum. Els sanitaris del SEM li van donar l'alta in situ.

El foc es va declarar cap a dos quart de deu de la nit en un pis del número 24 de l'avinguda de Sant Narcís.

Els Bombers es van activar amb cinc dotacions i en arribar, van trobar-se amb el foc extingit. Ja que els inquilins el van apagar amb un extintor.

Les flames que van començar amb els llums de Nadal es van estendre fins a un armari que dona al celobert.

Això va provocar molt de fum en aquesta àrea compartida de l'edifici i els Bombers van haver d'efectuar tasques de ventilació. També van comprovar que els pisos no haguessin patit afectacions pel fum.

Arran dels fets, el SEM va atendre una persona que va patir una lleu intoxicació per fum i que va poder ser donada d'alta al moment del succés.

A banda dels Bombers i el SEM, a lloc també s'hi va desplaçar la Policia Municipal de Girona.