Miquel Berga és el comissari dels actes que se celebraran el proper any 2023 per celebrar el 40è aniversari de la recuperació de la independència de Salt. Nomenat per l’Ajuntament, Berga està treballant amb “l’assessorament d’una comissió ciutadana” per tancar una programació que es posarà en marxa a partir del 3 de març del proper any 2023.

Berga explica que “és un encàrrec que em fa molta il·lusió a nivell personal perquè sóc dels que vam poder viure en primer persona aquell Ajuntament recuperat per la meva condició de primer tinent d'alcalde al costat de l'enyorat Salvador Sunyer i Aimeric”.

Professor honorari de literatura anglesa a la Universitat Pompeu Fabra, Berga afegeix que “es tracta d’una ocasió idònia per a tornar-nos a mirar el poble col·lectivament, amb el mateix impuls unitari de fa 40 anys. Una ocasió per mirar enrere i, també, per mirar endavant: per redefinir les fortaleses de la nostra comunitat i per reforçar el paper de Salt com a agent actiu en els debats metropolitans de l'àrea de Girona”.

Berga i la comissió ciutadana que està participant en l’organització estan teixint els eixos principals de la celebració i, aquest dimecres 21 de desembre, es va celebrar una trobada amb el teixit associatiu de Salt perquè, tal com diu el comissari, “les entitats a Salt, són i han estat, el nervi de la nostra vida comunitària. Constitueixen el primer i més valuós equipament social que té la ciutat. Durant les commemoracions dels 40 anys, les entitats hi han de jugar un paper primordial, com també l'han de tenir tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament actual”.

Articulista i escriptor, entre les seves publicacions més recents es troben Un aire anglès (Periscopi), Quan la història et crema la mà (Tusquets) i Una educació (Univers) - Berga també apel·la a l’orgull de la vila quan reivindica que “els saltencs de fa 40 anys van tenir en el procés de recuperació de l'Ajuntament que s'havia annexionat Girona, una dosi d'autoestima que va resultar decisiva per a la història recent de Salt”.

Està previst que a principis del proper any 2023 es faci la presentació de tota la programació que s’està preparant per celebrar la recuperació de la independència municipal de Salt.