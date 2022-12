Roberto Fernández serà el cap de llista de Junts a Celrà per a les pròximes eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig de 2023. Fernández va ser escollit per unanimitat en l'assemblea d'afiliats de la formació política.

Nascut a Celrà fa 30 anys, Fernández està graduat en Dret per la Universitat de Girona. Ha treballat a l'empresa familiar i com a gestor en una entitat bancària, ha estat assessor del grup de Junts al Parlament de Catalunya i cap de l'Oficina de Relacions Institucionals de la conselleria de Recerca i Universitats encapçalada per la gironina Gemma Geis. De 2018 a 2021 ha format part de l'executiva nacional de la JNC. Està vinculat amb diferents entitats culturals i associatives del municipi, i ha participat en activitats com el Pessebre Vivent de Celrà i la Comissió de Reis.

Fernández explica que fa «un pas endavant per impulsar un nou Celrà». També creu que «el municipi necessita un canvi de cicle i obrir una nova etapa, amb polítiques que converteixin Celrà en un referent a la comarca».