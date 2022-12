Una vintena de famílies del barri de Santa Eugènia de Girona han demanat aquest dijous al migdia mantenir el seu habitatge després que els hagin comunicat que la major part del bloc hagi anat a parar a mans de la Sareb. Els veïns estaven pagant el lloguer a una gestora des de fa anys, tot i que aquesta empresa s'havia donat de baixa el 2019 i el setembre van rebre la notificació de l'embargament de la propietat després de mesos d'impagament. Ara, els inquilins no saben què passarà amb els pisos i demanen a la Sareb que mantingui els lloguers actuals. Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) demanen a l'Ajuntament de Girona i la Generalitat que s'involucrin més activament per defensar el dret a l'habitatge.