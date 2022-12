La pista de gel de Fira de Girona ha obert les portes avui i estarà en funcionament fins al proper diumenge 8 de gener. Enguany celebra la seva setzena edició i disposa d’una pista coberta dividida en dos i de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Es calcula que hi haurà un total de 240 patinadors i patinadores cada hora, el que vol dir que n’entraran 60 de nous a cada torn de 15 minuts. La principal novetat d’aquesta edició és que les entrades no només es compren a les taquilles com fins ara, sinó que també es poden adquirir de manera anticipada, a la pàgina web de Fira de Girona.

És molt important presentar-se uns 20 minuts abans de l’hora d’inici.

Seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, es convidaran prop de 600 nens i joves provinents de centres d’acollida amb risc d’exclusió social. Una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.

El cartell promocional d’aquesta edició ha sigut dissenyat per l’il·lustrador Xavier Fontané i expressa la “idea de la vivència completa d’anar a patinar a la Pista de Gel de Fira de Girona”, el que vol dir “quedar amb la família, els amics, o la parella per fer quelcom diferent i engrescador en sintonia amb el moment de l’any que vivim”, segons explica l’artista. Fontané el defineix com un cartell “alegre i subtil” que “suggereix una història, la que ens dicti la imaginació”.

Horaris, preus i descomptes

La pista de gel i el tobogan estaran en funcionament a partir de demà, 23 de desembre, i fins al 8 de gener de l’any vinent, de les 10 fins a les 21 hores, excepte el 24 i 31 de desembre (de 10 a 19 h), el 25 de desembre (tancat), l’1 i el 6 de gener (de 16 a 21 h) i el 5 de gener (de 10 a 14 h).

Per aquesta setzena edició, el preu per patinar és d’11 euros l'hora i inclou el lloguer dels patins, i quatre baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 4 euros. Hi ha també la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 90 euros, una fórmula ideal per a famílies o també per celebrar festes d'aniversari. Als assistents se'ls demana l'ús de guants, imprescindible per accedir a la pista, però qui no en tingui els podrà adquirir al mateix Palau de Fires.

Les persones que disposin del carnet de la comunitat universitària de la UdG tenen l’entrada a preu reduït: 8 euros l’hora. La tarifa és de 7 euros l’hora per aquelles persones que presentin el carnet de família nombrosa, mentre que els subscriptors del Diari de Girona poden gaudir d’un 2x1 en la compra de les seves entrades