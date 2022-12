Guanyem Girona i el PSC, els dos principals grups municipals a l'oposició, han lamentat la decisió de l'equip de govern (Junts i ERC) de prorrogar el pressupost per al 2023.

Per una banda, Guanyem Girona considera que és una «molt mala notícia» i acusen l'equip de govern de «defugir la responsabilitat»: «Es tracta d'un exemple més d'opacitat, mala gestió i d'incapacitat de liderar la ciutat en moments tan transcendental com els que estem vivint». El cap de l'oposició i alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas, ha reiterat que aquesta decisió política evidencia que Girona «viu un final de cicle»: «Prorrogar el pressupost amb la situació social i econòmica que vivim significa defugir la responsabilitat que es té com a govern». També tem que la decisió comporti «retallades encobertes» per a l'any vinent.

Així doncs, Guanyem Girona veu la decisió amb preocupació sobre com afrontarà la ciutat el 2023. Salellas ha advertit que la situació dins l'ajuntament pot esdevenir «insostenible» i que la pròrroga del pressupost podria generar situacions encobertes de retallades a partir de mitjans del 2023. D'altra banda, la formació ha reiterat que els comptes que es mantindran són els que l'any passat Junts i ERC van pactar amb l'exportaveu de Cs i sosté que ja van patir una retallada en temes socials com l'eliminació de la partida en compra d'habitatge que havia introduït Guanyem l'any anterior.

«Un altre element que quedarà tocat per la pròrroga són les inversions, ja que això impedirà tirar endavant noves obres públiques per fomentar la transició energètica o la construcció de nous equipaments públics o l'impuls i millora del transport públic», critica Guanyem que indica que l'anunci d'inversions fet pel govern en roda de premsa aquest divendres són majoritàriament acords passats o que no formen part del pressupost ordinari, com els Next Generation.

Guanyem lamenta que l'anunci de pròrroga arribi després de mesos demanant un nou pressupost adaptat a les necessitats de 2023 i critica que «en cap moment» el govern hagi obert un espai de negociació i diàleg. Salellas ha explicat que Guanyem havia estat treballant una proposta de pressupost per ser negociada però que aquesta «ni tan sols ha estat escoltada».

"Inexplicable i incomprensible"

Mentrestant, des del PSC, es considera "inexplicable la decisió del govern per la pròrroga automàtica: "No hi ha hagut ni l'intent d'aprovar-lo. Inexplicable”, ha lamentat Sílvia Paneque. “Les conseqüències seran negatives per a la ciutat i per als gironins”. La portaveu socialista ha insistit que “és necessari governar fins a l'últim moment i no dedicar energies a res més que no sigui les responsabilitats de govern a Girona. Aquestes últimes setmanes, Espanya i Barcelona han anunciat que aprovarien pressupostos. Em consta que Salvador Illa està fent tots els esforços, perquè Catalunya tingui pressupost. I Girona ni ho intenta? Anuncia una pròrroga automàtica. Me'n faig creus, és incomprensible”, ha insistit Paneque.

“Girona pateix un govern que intenta un cop i un altre tapar els forats de la inacció absoluta amb nous anuncis i pretesos recomençaments”, continua relatant la portaveu del PSC. En aquest sentit, exposa que “la ciutat avança prou bé per la fortalesa del teixit econòmic, per les iniciatives de la gent, per l'empenta dels veïns. Això no obstant, la paràlisi d'aquests últims quatre anys de l'Ajuntament ha estat absoluta. Aquests quatre anys han allargassat un projecte que estava del tot esgotat. I acabem el mandat sense ni intentar parlar per aprovar pressupost? És incomprensible”. Sílvia Paneque demana al govern de Junts i ERC que es replantegi «si us plau» aquesta decisió.