Un incendi de contenidors ha acabat amb un cotxe cremat i també ha causat danys a l'escola Fedac Sant Narcís de Girona. El foc, per la seva alta temperatura, també ha causat danys a la paret de l'equipament escolar del barri de Sant Narcís

L'incendi s'ha declarat cap a un quart de dues de la matinada al carrer de Ramon Muntaner, que es troba darrere l'equipament escolar. Ha començat, segons els Bombers, pels contenidors.

Hi ha actuat una dotació que en arribar al servei s'han trobat que cremaven diversos contenidors i que les flames s'havien estès a un cotxe.

Han extingit el foc en mitja hora i aquest, d'entrada ha cremat totalment tres contenidors i un cotxe que estava aparcat a tocar d'aquest.

La força i l'alta temperatura del foc però també ha causat afectacions a l'escola Fedac Sant Narcís. Segons els Bombers, s'ha malmès la paret d'obra vista, el tram que es troba a tocar els contenidors. Però a més, quatre finestres han patit també les conseqüències i algunes, han acabat amb els vidres trencats.

Arran dels fets, la policia investiga l'origen del foc i si és el cas, qui l'hauria provocat.

Aquest no és el primer cop que apareixen contenidors incendiats en aquest punt del barri de Sant Narcís, el mes d'octubre ja van cremar-ne tres també.

Més incendis de contenidors

D'altra banda, els Bombers han actuat aquesta matinada en dos incendis més de contenidors. Un a Sant Antoni de Calonge i s'han activat cap a dos quarts de cinc per apagar les flames d'un contenidor que cremava a la plaça dels Vents. Aquí en 10 minuts han pogut donar el foc per apagat. Al cap d'un quart d'hora, s'han hagut de desplaçar fins a la població veïna de Palamós per un foc similar. Segons el cos d'emergències, han hagut de sufocar les flames d'un contenidor ubicat al número 59 del carrer de la Indústria. El servei també ha estat ràpid i han actuat amb una dotació.

D'altra banda, abans de la mitjanit, els Bombers també van rebre l'avís d'un altre incendi al Baix Empordà, concretament, a Torroella de Montgrí. Van actuar per apagar un foc d'una tanca de xiprers d'un habitatge del carrer Camèlia. Aquí ja es van trobar l'incendi gairebé extingit perquè els inquilins l'havien sufocat però van acabar de rematar les flames per assegurar que no hi hagués revifades.