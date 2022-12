L’escola de futbol sala de Sant Julià de Ramis prepara una quina adaptada per a persones invidents

L’escola de futbol sala de Sant Julià de Ramis ultima els preparatius per a celebrar una quina adaptada per a persones invidents. La cita, que el president de l’entitat esportiva, Jordi Ribas, vol que sigui «la primera de moltes», ja té data: serà el 30 de desembre a les 22:30 hores al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis.

Ara, els esforços se centren en adaptar el material, una tasca que fan de la mà amb l’associació Multicapacitats. El primer, són els cartrons. Però els «pocs» cartrons amb braille que existeixen al mercat són «excessivament cars», lamenta el president de Multicapacitats, Isaac Padrós, pel que han hagut de buscar opcions «imaginatives». Per tant, han optat per cartrons universals, que resseguiran manualment per la part del darrera per a crear un relleu. «Quan passis el dit per sobre el número podràs esbrinar quin és», detalla Padrós. A més, els números s’anunciaran «més a poc a poc de l’habitual» i les pantalles estaran adaptades lumínicament «perquè els contrastos no siguin tan agressius». En paral·lel, treballen per a reordenar l’espai. «Les persones amb baixa visió s’han de col·locar en un lloc estratègic perquè els sigui més fàcil seguir les actualitzacions de la pantalla», explica Padrós.

Quines solidàries

El compromís del club esportiu va més enllà i destinarà el 10% dels beneficis de la quina a Multicapacitats. El 6 de gener, en una altra edició de la tradicional cita gironina, els beneficis es destinaran a l'escola d'educació especial Joan Riu. «És una manera de donar visibilitat a problemes d’accessibilitat com el simple fet de participar en una quina», sosté Ribas. Enguany, a més, les paneres de la quina han estat confeccionades per la Fundació Els Joncs.