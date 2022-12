Cicle de l’Aigua del Ter, S.A. (CATSA) va fent passes per assumir ben aviat l’operativitat total de la gestió de l’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter. L’última acció que va fer va ser dimecres, quan se li va atribuir el servei, els treballadors i la gestió de les instal·lacions. Fins ara, gestionava tot això l’Ajuntament de Girona, ja que es va creure que aquesta era la millor manera en el moment en el qual l’antiga empresa que gestionava l’aigua potable dels tres municipis, Agissa, se li va acabar el contracte el passat 23 d’octubre.

De fet, CATSA ja està operativa, però el consistori gironí explica que la seva funcionalitat es va fent de forma progressiva i en diferents torns. Si bé ara la nova empresa ja ha passat a gestionar el servei, els treballadors i la gestió de les instal·lacions, abans ja s’havien fet algunes passes prèvies. De fet, el procés va començar fa més de dos anys, quan els tres municipis van passar a ser judicialment responsables de la gestió de l’aigua potable d’aquestes localitats. Tot això, perquè Agissa va ser intervinguda i se li va rescindir el contracte com a societat. Tanmateix, se la va obligar a continuar operant fins que finalitzés el contracte.

L’11 de novembre, els tres alcaldes, Marta Madrenes, de Girona, Àlex Viñas, de Salt, i Narcís Fajula, de Sarrià de Ter, van signar la constitució de la nova empresa de gestió de l’aigua potable dels tres municipis. Segons l’Ajuntament de Girona, aquest impàs no afectaria al servei, així com tampoc als treballadors. Tanmateix, aquests han vist com els canviaven d’empresa tres cops en poc temps, i tenien el temor de perdre alguns drets amb tant de canvi, cosa que el consistori gironí va dir que no passaria.

Com va avançar el regidor de sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona a Diari de Girona a principi d’octubre, la intenció era «tenir-ho tot fet abans de final d’any». Sembla que va pel camí correcte, tot i que el procés es podria allargar un parell de setmanes, fins a mitjan gener. Avui mateix, el Consell d’Administració de la societat mercantil supramunicipal CATSA ha convocat una Junta Extraordinària on es presentarà una proposta de pressupost per l’exercici de 2023.

Per altra banda, Salt va celebrar dilluns el ple de desembre, en el qual es va sol·licitar a l’Ajuntament de Girona del conveni de col·laboració interadministrativa per a la regulació de forma transitòria del servei d’abastament i distribució d’aigua potable als tres municipis integrats al sistema de Girona. Segons van confirmar, això era un «formulisme», ja que, «més o menys» s’està dins el termini que es va dir en un principi.

Quan CATSA sigui operativa al 100% s’encarregarà de l’abastament en alta i en baixa i del sanejament en baixa de l’aigua. És a dir, des de la captació al riu fins que arriba a les llars passant per la planta potabilitzadora i des que surt dels habitatges fins a la xarxa de clavegueram. De la mateixa manera, també es farà càrrec del manteniment d’aquesta i de les inversions necessàries. Per altra banda, l’empresa pública Trargisa continuarà encarregant-se del sanejament en alta. És a dir, durà a terme la depuració de l’aigua i el seu retorn al riu.