Roben a punta de pistola en una immobiliària de Girona i s'emporten més de 3.000 euros

Robatori a punta de pistola en una immobiliària de Girona. Els lladres, dos joves, van aconseguir un botí superior als 3.000 euros.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona tenen oberta una investigació i busquen els dos nois, que van poder ser enregistrats quan fugien per algun veí del mateix carrer.

El robatori amb violència va succeir aquest dilluns a plena llum del dia, poc després d'un quart d'onze del matí, en una immobiliària ubicada al barri de les Pedreres.

Dos joves es van presentar a l'oficina del carrer Muntanya i van demanar al responsable si tenia un pis de lloguer. Aquest els va dir que no en tenia però els joves van insistir a voler entrar al local. L'home es va malfiar de l'actitud dels dos joves, i va voler tancar la porta perquè no hi accedissin.

En aquell moment però, van empentar per accedir-hi i un d'ells, va donar un cop a la cara al propietari. Ho va fer amb la culata d'una pistola -s'investiga si és simulada o de foc real- i amb la força del cop, l'home va caure a terra i també, li van fer lesionar un dit.

Mentre tot això succeïa, els lladres van aconseguir entrar al despatx i se'n van emportar el botí. Van anar directes a buscar diners: se'n van emportar més de 3.000 euros.

Després van fugir a peu. Algun veí de la zona va poder enregistrar els dos joves quan fugien a peu tranquil·lament després del robatori violent.

La víctima va alertar dels fets i els Mossos d'Esquadra van acudir fins a la seva oficina del barri de les Pedreres.

Els assaltants

L'home va poder fer una descripció dels dos joves que el van assaltar: tenen més de 20 anys, parlaven castellà i serien d'origen magrebí.

Arran dels fets, l'home va patir diverses lesions i va haver de ser atès en un centre sanitari.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas. Estan intentant identificar els dos lladres i acabar-los detenint pel robatori violent.