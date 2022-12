La Universitat de Girona (UdG) es planteja incorporar el grau de Recursos Humans i Relacions Laborals, tal com proposa el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (CGSB) que també posa en relleu que Girona és l'única província catalana que no l'ofereix. La degana del Col·legi, Montserrat Cerqueda, conjuntament amb el delegat a Girona, Joan Crosas i el delegat especial del CGSB, Santiago Gutiérrez, ha presentat la proposta a la facultat de Dret de la UdG. Les dues institucions han acordat començar a treballar per tirar-ho endavant.

En aquesta línia, durant el 2023 s'elaborarà una memòria detallant-ne el pla d'estudis i es recopilarà tota la informació necessària perquè l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) pugui validar-ho. L'objectiu és posar-lo en marxa «tan aviat com sigui possible», segons fonts del CGSB. Per això, el Col·legi de Graduats Socials ha posat al servei de la Universitat de Girona els seus recursos per avançar els temes administratius. Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida és una institució que acull els professionals graduats i graduades socials, experts en Dret del Treball i Seguretat Social. Es va constituir com a Col·legi el 1973 i, des d'aquell moment, estudia, assessora, representa i gestiona les peticions dels col·legiats, empreses i administracions. El graduat social, des de 1991, és una de les tres úniques professions jurídiques a l'Estat legitimada per a la intervenció en processos judicials relatius a la seva àrea d'expertesa.