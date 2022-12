Cassà de la selva ha celebrat, recentment, la Diada de la Policia Local, on es van entregar els reconeixements pels anys de servei dels agents, a més de fer entrega de les felicitacions per les intervencions policials més meritòries i destacades de l’any 2022. A banda de destacar la feina del cos de la Policia, també es va fer entrega de diferents diplomes i felicitacions a les entitats i persones del municipi que han col·laborat amb el cos. Entre aquests, Josep Maria Gallardo va rebre un reconeixement per la seva intervenció i assistència per reanimar a un veí que va patir una aturada cardíaca a la sala Centre Recreatiu aquest setembre.

Amés, la presidenta de l’entitat Càritas, Maria Dolors Saura i Baleri va recollir el reconeixement per la tasca diària de l’entitat a les persones vulnerables del municipi. La presidenta va anunciar que aviat cedirà la presidència de l’entitat a Maria Carme Xifra. També es va fer entrega d’un reconeixement a Jordi Cabarrocas Ribas, per la col·laboració i dedicació en els diferents actes. Durant la diada es va fer entrega de medalles a la permanència del cos a diferents policies. A més, es va fer lliurament de felicitacions per accions destacades d’atenció als ciutadans en casos d’emergència i per casos d’intervencions que podien suposar un perill per als veïns als policies Carles Flores Lara, Josep Montsant Espígol, Josep Gómez i Cañadas, Maria Dolors Vargas i Bono, Josep Antoni Pérez Muñoz, Juan Manuel Jiménez Ocaña, Pablo Hernando Sastre, Francisco Sánchez Jiménez, Abel Velasco García, Marta Rosado Blanes i Sergi Guillem Buenavida. També es va reconèixer la dedicació del sergent Josep Lara i Duran, pel seu compromís al capdavant de la Policia Local.