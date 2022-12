Per primera vegada, l’Ajuntament de Girona ofereix una activitat de lleure educatiu durant el període de vacances de Nadal. El nou casal, que es fa a l’escola Santa Eugènia, té com a objectiu acompanyar els infants i joves i les seves famílies per facilitar que participin en activitats no lectives d’àmbit artístic, esportiu, cultural i de lleure. «L’impuls de l’educació a temps complet i creure’s la ciutat educadora implica reforçar el Programa de Lleure Educatiu, per això els casals d’estiu s’han reforçat; s’ha creat l’Entarda’t, tardes de lleure; ara el casal de Nadal, o farem patis oberts dinamitzats. Perquè Girona és una, i necessitem anar tots a la una, compensant allà on hi hagi menys oportunitats, per avançar tots junts», va assenyar Bertran ahir.

Una de les propostes del casal és traslladar als infants informació sobre les festes nadalenques des de la pluriculturalitat i la diversitat. En aquest sentit, els nens i nenes podran conèixer i endinsar-se en la manera com diferents països i cultures del món celebren el Nadal. L’entitat Associació per a la Promoció Cultural Sense Número de Girona (Cultura SN), que també realitza un casal durant l’estiu, és l’encarregada de dinamitzar la proposta. El casal és una iniciativa que s’engega en el marc del projecte «Temps per cures».