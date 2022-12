La matinada de Sant Esteve ha tornat a ser complicada pels Bombers a la ciutat de Girona. Novament, com va passar ahir, han hagut d'actuar en incendis de contenidors. Les flames n'han cremat almenys 11.

La primera actuació ha portat els Bombers cap a la zona del barri de Can Gibert. D'aquest cas, han rebut l'alerta quan passaven 7 minuts de les dues de la matinada i els informaven que cremaven contenidors en un parell de llocs a la mateixa zona: al carrer Bastiments, just davant el número 20, el foc ha destruït un parell de contenidors, i a la cruïlla d’aquest mateix carrer amb el del Montnegre, n’ha cremat un altre. Aquí, el foc ha afectat parcialment un altre contenidor d’escombraries i un altre de recollida de roba. Per sufocar les flames, han calgut dues dotacions dels Bombers.

El segon servei els ha mobilitzat fins al barri de la Devesa. Cap a tres quarts de quatre els han informat que hi havia un incendi de contenidors al carrer Bernat Boadas. Aquí, s'han traslladat amb una dotació i han cremat quatre contenidors. Les flames, però, també han afectat un arbre. La Policia Municipal de Girona que també s'ha activat, ha hagut de mobilitzar la grua per retirar tres vehicles aparcats a prop dels contenidors. Amb això, han pogut evitar que el foc els afectés.

L’últim incendi de contenidors en el que han hagut d'actuar els Bombers és de poc després de tres quarts de quatre. En aquest cas han mobilitzat dues dotacions i s'han hagut de desplaçar fins al número 19 de l’avinguda Sant Narcís. En aquest barri, han cremat dos contenidors més.

Aquests incendis també són investigats per la policia i se sumen als ocorreguts el matí de Nadal, on també van cremar una desena de contenidors i fins i tot, algun vehicle.