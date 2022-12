El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell de Girona ha resolt el 95% dels casos atesos durant aquest 2022 i només ha hagut de derivar un 4,8% dels pacients. El centre ofereix assistència els 365 dies de l'any i les 24 hores al dia, també en horari nocturn i festius, i s'hi aborden problemes de salut de baixa i mitjana complexitat. El Güell va ampliar l'horari d'atenció a les urgències l'any 2018 i des d'aleshores el anat incrementant l'índex de resolució. Des del 2018, s'han fet 323.439 atencions. Entre gener i setembre de 2022, s'han fet 60.568 visites (presencials i telefòniques), de les quals pràcticament la meitat han estat en festius i caps de setmana (27.013) mentre que la resta han estat en dies laborables (33.555).

En aquest sentit, el centre ha incrementat en els últims anys el nombre de pacients atesos fruit de derivacions directes des dels serveis d'urgències dels hospitals. Això passa quan la patologia del pacient es pot tractar des de la mateixa atenció primària i no requereix atenció hospitalària. En els últims cinc anys, el nombre de derivacions realitzades des del Trueta i el Santa Caterina de Salt ha augmentat exponencialment passant de les 629 l'any 2018 a les aquest 2022.

El CUAP ofereix atenció a 177.620 persones de la seva àrea d'influència, corresponent a les àrees bàsiques de salut de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Celrà.

Cada cop són més els usuaris que utilitzen aquest servei però encara hi ha un important nombre de persones que es desplacen en primera instància a l'hospital per qüestions de menys complexitat, que es podrien haver atès a l'atenció primària.

Garanteix la continuïtat assistencial

L'equip de professionals del CUAP Güell està format per metges i metgesses de família, pediatres –en tram diürn de festiu-, infermers i infermeres, auxiliars d'infermeria i professionals d'atenció a la ciutadania. Aquest equip garanteix la continuïtat assistencial mentre els equips d'atenció primària de referència dels pacients estan tancats. Així, en cap de setmana, festius i de 20 h a 8 h, els professionals del Güell, atenen tant a les consultes, com es desplacen al domicili dels pacients, en cas que sigui necessari.

La cartera de serveis del CUAP Güell inclou l'atenció a les urgències de baixa complexitat, les cures d'infermeria, la continuïtat assistencial del pacient fràgil, pal·liatiu i crònic, atenció a patologia traumàtica lleu quan no hi ha signes de fractura, i atencions urgents a les residències geriàtriques i sociosanitaris, entre d'altres.

Els professionals d'infermeria atenen els pacients amb patologia de baixa complexitat de forma autònoma i també fan cures, sutures, embenatges i a més, administren medicació, ja sigui oral, sublingual, tòpica, nebulitzada o inhalada i parenteral.

Al CUAP Güell tenen capacitat de fer proves per acotar el diagnòstic com ara radiologia urgent (de 8 h a 22 h dies laborables), electrocardiograma, ecografies i altres proves com tests ràpids de virus respiratoris, tests antigènics ràpids Covid-19, PCR de Covid-19, test ràpid d'estreptococ A, tires d'orina, glucèmia capil·lar i determinació de l'estat del tractament anticoagulant oral, si cal.

El centre també ofereixen suport vital avançat, és a dir, davant de qualsevol pacient que presenti una situació de risc imminent, fan una valoració per a la detecció precoç i orientació diagnòstica, a més d'estabilitzar el pacient mentre arriba el transport sanitari per traslladar-lo a l'hospital.