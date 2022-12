El futur director de Girona FM tindrà un sou anual brut de 41.881,36 euros. L’Ajuntament ha obert la convocatòria per escollir la persona que dirigirà la radio municipal. La durada del contracte serà per un període de quatre anys a comptar des de la data de contractació, i podrà prorrogar-se un màxim addicional de dos anys si les dues parts ho consideren.

Les persones interessades poden presentar la documentació necessària fins el 20 de gener. Entre les persones admeses al procés, se seleccionaran les cinc millors candidatures com a finalistes. Als aspirants se’ls hi establirà una puntuació segons diferents apartats. Entre aquests hi ha l’experiència laboral similar en l’àmbit públic o provat. També la formació com ara cursos, seminaris o estudis vinculats a la plaça convocada. A més, hauran d’acreditar el coneixement i domini de la llengua catalana i competències en tecnologies de la informació i comunicació. Els candidats hauran de fer una entrevista on es valorarà la motivació, l’adequació del perfil i l’actitud. També hauran de presentar una memòria-proposta per al període de quatre anys sobre un supòsit de dotació de recursos i mitjans, un pla de gestió i d’organització i un pressupost.

El jurat que farà la tria està presidit pel cap de l’Àrea de Drets de les Persones de l’Ajuntament, Narcís Casassa. Tindrà com a vocals treballadors de l’àrea de comunicació de l’edifici consistorial i del Consell Assessor de l’Emissora.

L’emissora es va posar en funcionament a finals del 2019. Les emissions estan adjudicades a la a la productora Montcau Produccions que ha guanyat dos concursos. Fins ara, la ràdio s’ha dirigit des de l’Ajuntament i la idea ara és escollir un director que faci aquesta funció de gestionar l’equip humà, el pressupost, els recursos i programar els espais radiofònics, segons el reglament aprovat per l’Ajuntament.