El CUAP Güell ofereix assistència cada dia de l’any i les 24 hores del dia, és a dir, també en horari nocturn i festius, en què els centres d’atenció primària no estan operatius. Es resolen problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. Presta atenció a 177.620 persones de la seva àrea d’influència, corresponent a les àrees bàsiques de salut de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Celrà.

Des del 2018, moment en què el Güell va ampliar l’horari d’atenció a les urgències, s’han realitzat 323.439 atencions. Durant aquest 2022 (dades fins a setembre) s’han fet 60.568 visites (presencials i telefòniques), de les quals pràcticament la meitat s’han produït en festius i caps de setmana (27.013) mentre que la resta són en dies laborables (33.555).

Durant aquests cinc anys de funcionament amb l’horari ampliat, s’ha demostrat que el CUAP té un índex de resolució elevat. Durant el 2022, el 95% de les atencions dutes a terme al centre s’han pogut resoldre satisfactòriament i només ha estat necessari derivar a l’hospital el 4,8% dels pacients.

L’equip de professionals del CUAP Güell està format per metges i metgesses de família, pediatres –en tram diürn de festiu-, infermers i infermeres, auxiliars d’infermeria i professionals d’atenció a la ciutadania. Tot l’equip té cura de la salut de la ciutadania mentre els seus equips d’atenció primària de referència estan tancats, garantint la continuïtat assistencial.

Així, en cap de setmana, festius i de 20 h a 8 h, els professionals del Güell, atenen tant a les consultes, com es desplacen al domicili dels pacients, en cas que sigui necessari.

La cartera de serveis del CUAP Güell inclou l’atenció a les urgències de baixa complexitat, les cures d’infermeria, la continuïtat assistencial del pacient fràgil, pal·liatiu i crònic, atenció a patologia traumàtica lleu quan no hi ha signes de fractura, i atencions urgents a les residències geriàtriques i sociosanitaris, entre d’altres.

Els professionals d’infermeria atenen els pacients amb patologia de baixa complexitat de forma autònoma i també fan cures, sutures, embenatges i a més, administren medicació, ja sigui oral, sublingual, tòpica, nebulitzada o inhalada i parenteral.

Al CUAP Güell tenen capacitat de fer proves per acotar el diagnòstic com ara radiologia urgent (de 8 h a 22 h dies laborables), electrocardiograma, ecografies i altres proves com tests ràpids de virus respiratoris, tests antigènics ràpids covid-19, PCR de covid-19, test ràpid d’estreptococ A, tires d’orina, glucèmia capil·lar i determinació de l’estat del tractament anticoagulant oral, si s’escau.

Al CUAP també ofereixen suport vital avançat, és a dir, davant de qualsevol pacient que presenti una situació de risc imminent, fan una valoració per a la detecció precoç i orientació diagnòstica, a més d’estabilitzar el pacient mentre arriba el transport sanitari per traslladar-lo a l’hospital.

L’1 de novembre de 2015 es va posar en marxa el Centre d’Atenció Continuada Güell i en el primer any d’activitat es van atendre 22.837 urgències.

El 50% de visites a hospitals es podrien atendre a l’atenció primària

L’ús del Güell com a centre d’atenció d’urgències continuades s’ha increment any rere any; tot i això, encara hi ha un important nombre d’usuaris que es desplacen en primera instància a l’hospital per qüestions de menys complexitat, que podrien haver estat ateses a l’atenció primària.

De fet, un estudi recent del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona determina que el 50% de les visites que arriben a un hospital són menys urgents o no urgents i es podrien atendre als CUAP. L’objectiu del treball era veure si la quantitat de visites de nivells menys urgents podrien afavorir el col·lapse de les urgències hospitalàries i alhora si es produeixen, en part, per un desconeixement de la població dels serveis urgents de la primària. Examinant el nivell de gravetat de les visites analitzades, el 49,99% de les urgències totals eren de nivells menys urgent i no urgent (IV-V). Justament aquestes visites augmenten lleugerament el cap de setmana, essent aproximadament un 3% superiors que entre setmana. Durant la majoria de mesos es comptabilitzen més visites de nivell IV que de nivell III (a excepció de gener i octubre). Pel que fa al nivell de gravetat V (no urgents), quan hi va haver més visites va ser de maig a agost.

Respecte al coneixement de les persones sobre si sabien si els CAP podien visitar certs tipus de problemes mèdics urgents, la majoria van votar que sí (46,30%), el 40% va afirmar que depenia del CAP i un 13,70% deien que no. En definitiva, l’estudi mostra que hi ha manca d’educació sanitària, segons expliquen.