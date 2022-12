El Centre Cívic Ter de Girona bull aquests dies amb activitats festives dedicades als nens amb el Parc Infantil de Nadal de l’Esquerra del Ter. Cada tarda fins dijous, a partir de les quatre, l’equipament municipal acull multitud d’activitats com ara racons de jocs de taula, d’imatge, de manualitats o de creativitat, entre d’altres. També hi ha tallers de cuina, de confecció de fanalets, de 3D, de teatre i circ, d’animació infantil, jocs de taula i kapla, tallers de maquillatge i un photocall, per immortalitzar l’estada.

A més a més, es podrà fer la carta pels reis d'Orient i entregar-la als patges reials. Els infants de menys de deu anys han d’estar sempre acompanyats per una persona adulta. Les activitats estan pensades per poder fer-les en família. El preu és de tres euros per família hi inclou els tallers que es facin aquell dia, pels quals cal fer una inscripció. Àmplia implicació El Parc Infantil de Nadal està organitzat pel Projecte Pissarra del Ter, format per les AFA’s de les escoles Balandrau, Domeny, Taialà, IES Carles Rahola, Escola Bressol la Baldufa i del Centre Cívic Ter i té la col·laboració de les entitats Contaminando Sonrisas, FAVIBC, Teràpia de Joc, grup de joves Espai Jove Santa Eugènia, David el Mag, Caixa de Trons Girona, Teatre de Contacte, Robòtica ciència i tecnologia, Associació Juvenil Salsa Jove i voluntaris de les associacions de Veïns de l’Esquerra del Ter.