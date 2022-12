El local d’oci nocturn de Pedret rebat als veïns que no incompleix cap norma

El propietari del local d’oci nocturn del número 118 del carrer de Pedret de Girona defensa que compleix amb totes les llicències, cosa que els veïns que es queixen dels aldarulls posaven en dubte. Afirma que l’establiment té permís per ser una sala de festes i espectacles, i també per ser un restaurant musical. Aquesta última la tenen des de fa un any. Per això, recorda, pot obrir els diumenges al matí. Tot i això, la direcció del local lamenta que se l’acusi de tants incompliments i baralles en el seu local, ja que apunta que «som el local que menys problemes portem de tot Girona», perquè «el veritable problema és al centre de la ciutat».

De fet, el propietari apunta que el local no obre cada dia, com deien els veïns del barri. Explica que només ha obert un dijous en tot l’any, per una festa universitària. Tanmateix, apunta, els estudiants «surten més pel centre» i no els surt a compte obrir aquest dia. «També hem obert pocs dissabtes», assegura, i l’únic dia que tenen obert de forma recurrent és els divendres, ja que els diumenges, tot i tenir la llicència per fer aquests esdeveniments durant el matí, només n’han obert tres.

Van ser uns veïns dels voltants d’aquest local que fa unes setmanes es queixaven d’un accés d’aldarulls, baralles, brutícia, amenaces i destrosses per part dels usuaris del local. Tot això, sense tenir el suport de l’Associació de veïns del barri ni rebre, de moment, cap resposta clara per part de l’Ajuntament. L’encarregat de gestionar l’establiment ho desmenteix i afirma que «som la discoteca que tenim menys problemes i els que tenim més seguretat», i reitera que «el problema principal està en els locals del centre de Girona». De fet, assenyala que la gent que va al seu local «es comporta de forma excepcional».

El propietari detalla que si hi ha una baralla fora de l’establiment «no hi tenim res a veure», perquè a l’interior tot compleix amb les normes. Fins i tot, s’identifica als usuaris menors de 18 anys que entren -de més de 16 anys- perquè no se’ls vengui alcohol. Això també provoca que molt jovent no opti per anar al seu local. Gallardo també explica que un cop s’ha acabat la sessió es fa una neteja «intensa» a l’exterior del local, que va des del pont al Centre Cívic, passant pels dos marges del carrer. A més, també es posa un bus gratuït perquè els usuaris puguin anar fins al centre de la ciutat i no es quedin a fora el local i provoquin molèsties als veïns.

No és soci de Fecasarm

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, va afirmar va unes setmanes a Diari de Girona que s’havia reunit amb els locals d’oci de Girona que pertanyen a Fecasarm per solucionar les molèsties de l’oci nocturn. De fet, alguns locals ja li havien fet algunes propostes per avançar cap a un acord. Tanmateix, el propietari del negoci de Pedret recorda que el seu local no pertany a Fecasarm.

En aquest cas, l’establiment està associat amb Fecalon, i ho és des dels seus orígens, com també ho és un altre local que té el propietari a Empuriabrava. Gallardo explica que, de moment, el regidor no s’ha posat en contacte amb ell. En el seu dia, Berloso va comentar que si un local no formava part de Fecasam, també els convocaria per fer una reunió perquè poguessin plantejar qüestions a millorar, perquè tots els locals de Girona poguessin participar en aquest acord que vol portar a terme el consistori. Berloso sí que s’ha assegut amb membres de negocis que es troben a una de les zones més problemàtiques pel que fa a l’oci nocturn, com és la dels carrer Figuerola i Bonastruc de Porta. En aquest sentit, els veïns fa anys que reclamen solucions, tant de neteja com de soroll.

De fet, segons el propietari de l’establiment de Pedret, el seu és l’únic local d’oci nocturn de Girona que «compleix amb la normativa». Narra que quan van ser convidats a formar part de Fecasarm l’any 2010, es van adonar que «la majoria dels locals incomplien amb l’activitat» i en van posar sobre la taula que s’afiliarien a l’associació quan «tots els locals complissin urbanísticament i amb la seva llicència d’activitats». Dotze anys més tard, però, «tot continua igual». I és que segons el propietari del local de Pedret els establiments d’oci nocturn de Girona «no tenen llicència per tenir sala de ball», només la tenen de «cafè concert o cafè teatre». Posa l’excepció d’alguns locals que sí que tenen «la llicència d’activitats que els pertoca», però no ho compleixen pel que fa a «l’accés per persones amb mobilitat reduïda». «La competència és deslleial», sentencia.