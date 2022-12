La Factoria Cultural Coma Cros de Salt tornarà a ser la seu del Campament dels Reis d’Orient després de l'acceptació que ha tingut el canvi d’ubicació durant els dos darrers anys.

Els nens i nenes de Salt podran visitar ses majestats reials el 4 de gener de les 16.30 a 20.30 hores i el 5 de gener de les 15.30 a les 17.45 hores.

Tothom que vulgui visitar i conèixer de ben a prop als Reis d’Orient haurà de fer una inscripció, a partir del 27 de desembre, a través de la web municipal.

L’objectiu d’aquesta cita prèvia és garantir que infants i famílies puguin gaudir del campament sense patir aglomeracions.

Un cop s’ha consolidat aquesta nova ubicació (abans el campament es duia a terme al pavelló municipal) des de la Comissió de Reis de Salt i l’Ajuntament s’ha adaptat i potenciar el recorregut de la cavalcada per facilitar el desplaçament de la comitiva reial. Enguany sortirà de la plaça 1 d’octubre (davant la Coma Cros) i finalitzarà al carrer Miquel Martí i Pol (davant la zona esportiva El Pla de Salt). Sortirà a les set de la tarda.

La cavalcada no comptarà amb animals i no es llançaran caramels per garantir la seguretat entre la mainada i, al mateix temps, evitar aglomeracions. En canvi, al campament els nens i nenes podran gaudir amb els caramels de “la caramel·lera”.

La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, explica que “conjuntament amb la Comissió de Reis ham reforçat propostes que han tingut molt bona acceptació com la del campament reial a la Coma Cros i, a partir d’aquí, hem adaptat i reforçat el recorregut de la cavalcada”.

L’emissària reial, la princesa Samarcanda

L’emissària Reial, la princesa Samarcanda, tal com és tradicional visitarà Salt uns dies abans. Acompanyada pels seus ajudants s’aproparà a diversos barris de la ciutat per recollir la carta dels més petits i parlar una estona amb els nens i nenes que s’hi adrecin. El 27 de desembre estarà a la plaça de la Vila, el 28 al Parc de la Massana i el 29 al Passeig Ciutat de Girona. En els tres casos la trobada serà a partir de les 18.00 hores.

També del 27 de desembre al 2 de gener hi haurà distribuïdes 10 bústies reials a diversos comerços de Salt