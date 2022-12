Les patinadores del CPA (Club Patinatge) Girona van dur a terme ahir a la tarda, a l’entrada principal de l’Espai Gironès, una exhibició i es va instal·lar un estand informatiu, on també es podia adquirir un petit obsequi per felicitar les festes de Nadal. L’equip del CPA Girona va representar diferents actuacions repartides al llarg d’una hora, i va difondre la seva campanya per recaptar diners per ajudar al club en els seus tornejos i competicions.

La campanya solidària de Nadal a l’Espai Gironès està apadrinada aquest any pel Club de Patinatge Girona (CPA), que ja estan preparant la coreografia pel 2023 i que presentaran el primer trimestre de l’any. La trajectòria internacional del CPA Girona s’inicia l’any 2015, quan per primer cop aconsegueixen entrar al pòdium quedant terceres al campionat d’Espanya. A partir d’aquell moment assoleixen tres subcampionats mundials consecutius, fins que, al 2019, es proclamen campiones provincials de Catalunya, d’Espanya i d’Europa, i aixequen per primer cop un trofeu mundial als Barcelona World Roller Games. Recentment, han estat coronades amb la medalla de bronze als World Skate Games 2022 celebrats a l’Argentina. El treball en equip i l’esforç són valors fonamentals al club de patinatge.

La campanya solidària de Nadal de l’Espai Gironès s’ha engegat aquest mes de desembre. Tot el que es reculli anirà destinat a la Fundació SER.GI, concretament a un projecte per ajudar a facilitar estudis a joves en situació vulnerable. Perquè els visitants es puguin divertir i fer donatius s’ha creat una pista de 32 metres amb un circuit d’inflables, instal·lat a l’exterior del centre comercial. El circuit solidari estarà actiu fins al 5 de gener, i està obert d’11h a 14h i de 16h a 20h (31 de desembre i 5 de gener d’11h a 18h). Per participar-hi es compra un tiquet solidari de 2 euros i hi poden participar dues persones a la vegada. També hi ha la possibilitat de fer donatius sense participar, o de fer donatius de més import per tal de col·laborar amb el projecte. A l’entrada del circuit hi ha el Mini Market Solidari, on es venen i es poden consumir diferents dolços, com crispetes; tota la recaptació també es destinarà íntegrament a la Fundació.

La Fundació SER.GI impulsa diferents programes i accions per a millorar la qualitat de vida de les persones amb dificultats socials i els donatius aniran destinats concretament a un projecte d’acompanyament socioeducatiu per a joves majors de 16 anys en situació de vulnerabilitat, que necessiten oportunitats i suport per continuar la seva formació. Amb aquesta iniciativa es treballa per fomentar la visibilització de les seves capacitats i competències i s’ofereixen oportunitats educatives a través de microBeques.

És la dotzena campanya solidària que porta a terme el centre comercial.