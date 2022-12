L’escola FEDAC- Sant Narcís va acollir, fa uns dies, una fira de Nadal organitzada entre la comunitat educativa de l’escola amb entitats del barri. Els assistents van poder gaudir de tallers, jocs i actuacions per a totes les edats.

Va haver-hi una cantada de Nadales dels alumnes de la comunitat de mitjans (primària 1, primària 2 i primària 3) de l’escola, que van preparar un concert especial. Com a segona actuació de la tarda, els Diables de l’Onyar van dur a terme un espectacle per viure ben de prop la tradició dels correfocs.

Per altra banda, la comunitat educativa de FEDAC Sant Narcís va organitzar parades i tallers per a grans i petits: tallers de decoració nadalenca, concursos, jocs en família, una simultània d’escacs, una parada de xocolata calenta, la programació d’un robot, un partit de vòlei o la creació d’una il·lustració digital.

A més, també hi van participar diverses entitats del barri: el grup Origen Girona va fer un taller de nusos, útil per anar d’excursió a la muntanya, i l’AFA i Lutin’s van ensenyar com crear decoracions per a l’arbre de Nadal.

Aquest any, els beneficis de la fira aniran destinats a la millora dels patis de l’escola, seguint amb la proposta que va iniciar fa uns mesos l'associació de famílies de l'escola.